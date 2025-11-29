El Distrito Sanitario de Almería celebra una jornada educativa con jóvenes sobre violencia de género

Jornada educativa con jóvenes sobre la violencia de género. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Almería ha celebrado el encuentro 'Emocionarte, liberarte, reencontrarte', una actividad dirigida a cerca de 700 alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que ha tenido como objetivo sensibilizar sobre los signos y síntomas sutiles que pueden alertar de situaciones de violencia de género en edades tempranas. La iniciativa se ha desarrollado en el marco de los actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Almería (UAL).

Según ha informado la Junta en una nota, el evento ha contado con la asistencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, acompañado por el equipo directivo del Distrito Sanitario Almería. Asimismo, han participado la concejal del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, Pablo Román, así como representantes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), mostrando su apoyo y compromiso con las acciones de prevención de la violencia de género.

La actividad ha sido coordinada por el Equipo de Atención a la Mujer del Distrito Sanitario Almería, compuesto por profesionales de Enfermería, Trabajo Social y Psicología Clínica, con la colaboración del equipo de emergencias y de distintos centros educativos.

Asimismo, el alumnado participante ha podido asistir a actuaciones artísticas multidisciplinares, orientadas a trabajar la expresión emocional y la detección de señales de alerta no siempre evidentes. Han participado en estas intervenciones el Conservatorio de Danza Kina Jiménez, el Conservatorio de Música, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Almería y el Bachillerato de Artes Escénicas del IES Alborán.

Durante el acto se ha hecho entrega del premio al diseño de la camiseta oficial del evento, realizado por una alumna de la Escuela de Arte, así como del galardón al mejor vídeo, elaborado por estudiantes de un instituto participante, centrado en la identificación de signos tempranos de violencia de género.

En el exterior del Paraninfo se han habilitado diversos puntos informativos, atendidos por profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer, la Asociación Engloba, el Equipo de Atención a la Mujer del Distrito y un espacio dedicado a la prevención de conductas autolesivas en adolescentes.

Allí se ha facilitado información sobre recursos disponibles, vías de acceso y mecanismos de ayuda para jóvenes que puedan encontrarse en situaciones de riesgo. El Distrito Sanitario Almería ha subrayado la importancia de fomentar la detección precoz de señales sutiles de violencia de género y de promover la intervención desde edades tempranas para evitar la normalización de estas conductas.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha reafirmado así su compromiso con el desarrollo de iniciativas de sensibilización y formación dirigidas a la población joven y a la comunidad educativa, reforzando la colaboración entre instituciones para avanzar en la protección de la infancia y la adolescencia.