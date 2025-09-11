La Escuela del Mármol de Fines (Almería) incorpora el ciclo de Grado Medio en Piedra Natural del IES Juan Rubio Ortiz

Los delegados territoriales Amós García Hueso y Francisco Alonso Martínez, de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional respectivamente, durante la firma del acuerdo de colaboración en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela del Mármol de Fines, centro de Formación Profesional para el Empleo (FPE) adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), acoge desde este curso el ciclo formativo de Técnico de Grado Medio en Piedra Natural, que desarrolla el IES Juan Rubio Ortiz de Macael.

Los delegados territoriales de Empleo y de Desarrollo Educativo, Amós García Hueso y Francisco Alonso Martínez, han firmado un acuerdo de colaboración con una vigencia de cuatro años para regular el uso compartido de instalaciones y equipos, según ha indicado la Administración autonómica en una nota.

"La Junta de Andalucía ha dado un paso firme en su apuesta por el desarrollo económico y social de la Comarca del Mármol mediante la firma de este acuerdo, que permite optimizar los recursos públicos y fomentar la colaboración institucional para impulsar la formación profesional en la industria del mármol, el empleo, la competitividad empresarial y el arraigo al talento joven en esta comarca", ha señalado García Hueso.

En este sentido, ha afirmado que "tanto el SAE como la Delegación de Desarrollo Educativo tenemos el objetivo común de impulsar el crecimiento económico y el empleo en la provincia con una formación de calidad dirigida a cubrir las necesidades del mercado de trabajo en el sector de la piedra natural y a dotar a la ciudadanía de oportunidades de promoción profesional".

El responsable provincial de Empleo ha remarcado que "la Escuela del Mármol se consolida como un pilar estratégico en la formación de profesionales altamente cualificados para un sector clave en la comarca. Gracias a este acuerdo, el alumnado podrá acceder a unas instalaciones punteras del SAE, favoreciendo una formación práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, reforzada en entornos reales, con prácticas directas en talleres y empresas colaboradoras".

"Se trata de un paso decisivo para garantizar que la Formación Profesional en piedra natural sea una formación de calidad, conectada con la innovación tecnológica y las demandas del mercado laboral", ha apostillado García Hueso.

Por su parte, Alonso ha destacado "la importancia de este acuerdo con el que se da continuidad a esta oferta formativa en la provincia de Almería en un espacio privilegiado como es la Escuela del Mármol de Fines, donde existe, por otra parte, un destacado tejido empresarial de esta rama profesional".

FORMACIÓN PRÁCTICA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La Escuela del Mármol, reconocida como Centro de Referencia Nacional en el área profesional de piedra natural, acumula más de dos décadas de experiencia en la formación de profesionales para un sector estratégico de la provincia de Almería.

Dispone de aulas especializadas, talleres de última generación, canteras experimentales y maquinaria de corte y procesado, "lo que permite desarrollar una formación eminentemente práctica y alineada con las demandas del tejido productivo".

Cada año, la escuela ofrece una programación variada que combina certificados profesionales en formación dual, itinerarios formativos, acciones formativas dirigidas a personas ocupadas y programas de innovación.

Solo en la última programación, más de 280 personas desempleadas y trabajadoras en activo se han beneficiado de sus acciones formativas, con un índice medio de inserción laboral en torno al 60 por ciento, "gracias a la estrecha colaboración con empresas de la comarca y asociaciones sectoriales".

Las acciones formativas del IES Juan Rubio en la Escuela del Mármol se impartirán en cada curso escolar entre el 1 de septiembre y el 30 de junio, en horario de 8,45 a 14,45 horas.

Para el uso compartido de las instalaciones se ha elaborado un programa y calendario de actividades, diseñado conjuntamente por una persona coordinadora designada por la Dirección Provincial del SAE en Almería y un interlocutor nombrado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional entre el personal del IES Juan Rubio Ortiz.

Dicho calendario de actividades debe ser aprobado por una comisión de seguimiento compuesta por la persona titular de la Dirección Provincial del SAE en Almería o la persona en quien delegue, que ostenta la presidencia.

Forman parte además dos representantes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Innovación e Investigación, designados por la persona titular de la Delegación Territorial de Almería, así como dos representantes del SAE nombrados por la Dirección Provincial, uno de los cuales actuará como secretario o secretaria.