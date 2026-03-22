Junta asegura que los andaluces tendrán agua "sin ninguna restricción" ante la estabilidad de las cuencas hidrológicas

El consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco atiende a los medios antes del pregón. En Almería, a 22 de marzo de 2026. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este sábado la situación de normalidad de todas las cuencas hidrológicas de Andalucía, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, por lo que ha asegurado que todos los andaluces van a poder disponer del agua "sin ningún tipo de restricción". Aún así, el consejero ha advertido de que este contexto "no puede llevar en absoluto a una relajación" en cuanto a la responsabilidad del uso del agua.

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que la hoja de ruta de la Junta permite tener "la tranquilidad suficiente" como para seguir planificando e invirtiendo. Asimismo, Fernández-Pacheco ha remarcado que desde el año 2019, el gobierno de Juanma Moreno lleva más de 2.000 millones de euros invertidos en Andalucía tanto en obras de saneamiento y depuración como en obras de abastecimiento y en obras para modernizar y mejorar el regadío en Andalucía.

"Sin agua, no hay economía, y sin economía, directamente, Andalucía no tiene actividad", ha aseverado el consejero, quien ha puesto en valor la implicación y la importancia que desde la Junta Nosotros ha establecido el desarrollo de todas las medidas del Plan Andalucía Actúa, el plan de reacción del Gobierno andaluz para frente a las borrascas y todos los destrozos que el agua causó en la comunidad autónoma a lo largo de las últimas semanas.