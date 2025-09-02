Junta da luz verde a la contratación para construir tres nuevas EDAR en la provincia de Almería

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el expediente de gasto para la contratación de las obras destinadas a la construcción de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en los municipios almerienses de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María por un importe de 10.617.057 millones de euros.

Estas actuaciones, declaradas de interés de la comunidad autónoma a través de Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, tienen como objetivo la ejecución de la nueva EDAR y colector general de Vélez-Rubio por 5,5 millones de euros; la construcción de la nueva EDAR de Vélez Blanco por 1,5 millones de euros, así como la ejecución de la nueva EDAR del municipio almeriense de María por 3,6 millones de euros.

Estas obras están financiadas al cien por cien por la Junta de Andalucía y los trabajos a realizar consisten en la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, de canalizaciones de aguas sucias; así como la construcción de planta depuradora de aguas residuales.