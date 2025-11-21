La Junta defiende en el Parlamento Europeo los intereses de los agricultores de Almería

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado ante la jefa adjunta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, María Gafo, las necesidades y prioridades del sector agrario almeriense durante una reunión en la que también han participado los alcaldes de Adra, Manuel Cortés; Balanegra, Nuria Rodríguez; Dalías, Francisco Trinidad Lirola, y Berja, José Carlos Lupión.

El encuentro ha tenido lugar en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, celebrado este miércoles en el Parlamento Europeo bajo el lema 'Young farmers: toward a prosperous future for farming in Europe', un foro que ha reunido a eurodiputados, representantes institucionales y jóvenes agricultores de toda la Unión Europea con el objetivo de debatir sobre el futuro del campo europeo.

Martín ha señalado que "para Almería es una gran oportunidad la que nos brinda en el día de hoy nuestra europarlamentaria Carmen Crespo y por supuesto, el Parlamento Europeo" para participar en una serie de debates en los que, "efectivamente, hay muchas cuestiones que nos unen a todo el campo andaluz y que nos son comunes", como mano de obra, incorporación de jóvenes agricultores, relevo generacional o el tema del agua.

La delegada ha incidido en que hay otros temas en los que "nos estamos centrando más, porque nosotros somos una provincia eminentemente de frutas y hortalizas en la que lo que prima muchísimo son los fondos operativos para las OPFHs".

"Nos vamos de la jornada de hoy con buenas sensaciones", ha afirmado Martín, que ha explicado que "primero, el Parlamento Europeo nos brinda la posibilidad de venir a debatir en el corazón de donde están ahora mismo todas las grandes decisiones que van a afectar al futuro de toda la política agraria en Almería y en el conjunto de Andalucía".

"Por tanto, poder venir, expresarnos y tener esa oportunidad de que las grandes personalidades que están en el meollo del debate nos escuchen y tomen buena nota de todo lo que les estamos diciendo, para nosotros es realmente importante", ha manifestado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que van a tener oportunidad de trasladar "muy buenas noticias" de las que les están "informando de primera mano", como una serie de fondos protegidos que "nos van a permitir por lo menos tener cierta tranquilidad", así como información por parte de la europarlamentaria sobre el control de fronteras, "uno de los principales peligros que ahora mismo acechan a la provincia de Almería en materia de frutas y hortalizas".

"Es muy fructífero y enriquecedor poder estar aquí, donde ahora mismo está el debate", ha asegurado Martín, que ha defendido que "tenemos que seguir tomando mucha conciencia de que nuestras instituciones europeas, en las que nosotros afortunadamente estamos muy bien representados, tienen que tomar nota de lo que al final ese sector primario, que es el más importante, sin duda, de todo el conjunto de la Unión Europea, tiene que decir".

La delegada ha apoyado esta afirmación con la cifra de los 500 millones de europeos que "Almería alimenta con nuestras frutas y hortalizas", y ha señalado que "aspiramos a la soberanía alimentaria" y que "tenemos claro que el modelo Almería funciona y, por lo tanto, queremos seguir defendiéndolo".