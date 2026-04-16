La Junta felicita a vecinos y autoridades de Pulpí (Almería) ante los avances para que la Geoda sea Patrimonio Mundial

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visita la Geoda de Pulpí (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado este jueves a los vecinos y autoridades locales ante el "paso importante" dado por la Geoda de Pulpí (Almería) en su carrera para lograr la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El consejero ha visitado este espacio después de que la Geoda haya sido seleccionada por el 99º Consejo Nacional de Patrimonio Histórico como una de las dos candidaturas que España presentará a la fase de informe preliminar ante la Unesco.

En una nota, Fernández-Pacheco ha señalado que esta decisión supone "un reconocimiento al valor singular de este espacio" y ha apuntado la importancia de continuar avanzando en la tramitación conforme a las directrices establecidas.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha señalado que la selección de la Geoda para esta fase ante la Unesco les hace seguir trabajando "con más ilusión si cabe" ante esta oportunidad "histórica" para nuestro municipio y para toda la provincia de Almería.