La Junta licita por 8,6 millones la ampliación y modernización de la potabilizadora de Albox (Almería)

Presentación del proyecto de ampliación y mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Albox (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBOX (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la ampliación y mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Albox (Almería) con un presupuesto inicial de 8,6 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su visita a Albox junto a la alcaldesa del municipio, María del Mar Alfonso, donde ha subrayado que se trata de una actuación "clave para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad" y una "obra histórica y largamente demandada" que beneficiará a 12.800 habitantes.

"El objetivo es muy claro: poner fin de manera definitiva a los problemas de calidad del agua en Albox. Aquí había un problema real, serio, que no se podía seguir mirando hacia otro lado, y este Gobierno andaluz ha decidido afrontarlo y resolverlo", ha señalado el consejero en una nota.

Fernández-Pacheco ha explicado que la actuación "es necesaria porque la potabilizadora actual no puede eliminar de forma eficaz determinados parámetros del agua, lo que ha provocado problemas recurrentes de calidad". "Ante problemas reales, soluciones reales. Eso es lo que hace este Gobierno andaluz", ha afirmado.

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA ETAP

El proyecto contempla la ampliación y modernización integral de la ETAP de Albox, "incorporando tecnología avanzada para mejorar la calidad del agua y aumentar la capacidad de tratamiento".

Entre las principales actuaciones destacan la implantación de un sistema de nanofiltración, la ampliación de las líneas de tratamiento, la construcción de nuevos depósitos de agua, una nueva línea de gestión de fangos y mejoras generales en eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 18 meses, de los cuales 15 corresponden a la ejecución y tres a la puesta en marcha de la instalación.

"Vamos a dotar a Albox de una infraestructura moderna, eficiente y preparada para el futuro, que garantice agua potable de calidad y tranquilidad a las familias, a los comercios y a quienes dependen cada día de un suministro seguro", ha destacado el consejero.

COMPROMISO CON ALBOX

El titular andaluz de Agricultura ha subrayado que esta actuación se enmarca en una "estrategia más amplia" de la Junta de Andalucía en el municipio. "Esta no es una actuación aislada. En Albox ya estamos renovando la red de abastecimiento para evitar fugas, digitalizando los sistemas de agua, invirtiendo en caminos rurales y apoyando el desarrollo local", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que "la hoja de ruta del Gobierno andaluz es clara: optimizar cada gota de agua, planificar a medio y largo plazo y estar al lado de los ayuntamientos, especialmente en una provincia como Almería, donde el agua es una prioridad absoluta".

"El Gobierno de Juanma Moreno es un gobierno útil, que planifica, que invierte y que cumple. Y hoy, con esta licitación, cumplimos con Albox", ha manifestado el consejero.

Por su parte, la alcaldesa de Albox ha agradecido la apuesta "sin precedentes" de la Junta de Andalucía por el municipio. "Nunca un Gobierno andaluz había invertido tanto en la seguridad y mejora de la calidad de vida de los albojenses", ha señalado.

En este sentido, ha enumerado algunas de las acciones de la Junta de Andalucía en el municipio como la mejora de caminos rurales, las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía o las inclemencias meteorológicas.

Con motivo de su visita institucional al Consistorio, el consejero ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Albox, donde ha dejado constancia del compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio y con la mejora de las infraestructuras hidráulicas.