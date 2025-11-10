La Junta reafirma en Almería el "compromiso firme" con el sector pesquero y rechaza nuevos recortes de Bruselas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado este lunes en Almería el "compromiso firme" de la Administración autonómica con el sector pesquero y ha insistido en que "el Gobierno andaluz no va a aceptar más recortes en las posibilidades de pesca que imponga Bruselas".

Durante su intervención en la II Gala de los Premios Gamba Roja de Almería, celebrada en el Teatro Apolo de la capital, Fernández-Pacheco ha recordado que Andalucía "está a las puertas de un mes decisivo, diciembre, cuando la Comisión Europea determinará el reparto de días de pesca para el próximo año", y ha sido tajante al afirmar que "Andalucía ya ha hecho los deberes".

"Nuestros pescadores cumplen con las normas, invierten en sostenibilidad y han demostrado responsabilidad. Por eso exigimos al Gobierno de España que defienda de verdad al sector en Bruselas, que pelee por nuestros intereses y que no permita nuevas reducciones que pongan en riesgo la viabilidad de nuestra flota", ha trasladado en un comunicado.

En esta línea, el consejero ha adelantado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá este miércoles en Cádiz con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, con quien mantendrá una reunión en la que le trasladará las principales demandas del sector pesquero andaluz, entre las que se encuentra la mejora de la situación del sector del arrastre del Mediterráneo.

Fernández-Pacheco ha subrayado que la pesca andaluza "es un sector estratégico, generador de empleo, de identidad y de futuro", y ha insistido en que "desde la Junta se va a seguir peleando cada día para que se reconozca el valor que tiene, para que haya estabilidad y para que la voz de Andalucía se escuche fuerte en Madrid y en Bruselas".

El titular andaluz de Pesca ha participado en la gala, organizada por la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), y ha destacado que la Gamba Roja de Almería "no solo representa calidad gastronómica, sino también identidad, historia y compromiso". Según ha señalado, "detrás de cada pieza hay esfuerzo, tradición e innovación, y una forma de entender el mar que es ejemplo de sostenibilidad y orgullo para toda Andalucía".

El consejero ha felicitado a los premiados de esta edición y ha entregado el Premio a la Investigación y Ciencia Marina al doctor José Luis Pérez Gil, del Instituto Español de Oceanografía-CSIC de Málaga.

Además, ha recordado que la OPP-71 será distinguida con el Premio Andalucía de Agricultura y Pesca 2025 en la categoría de Impulso a la Calidad, cuyo acto de entrega se celebrará el próximo 25 de noviembre en Huelva.

"Es un reconocimiento más que merecido, que pone en valor vuestra apuesta constante por la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua, siempre con un objetivo claro: elevar la excelencia de la Gamba Roja y consolidar su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras", ha apostillado el responsable autonómico.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado "la apuesta municipal por seguir siendo aliados estratégicos de la marca Gamba Roja de Almería, del producto y del sector pesquero almeriense".

Por ello, ha continuado, "vamos a seguir promoviendo el consumo de este producto por su calidad, por su sabor, por sus propiedades nutritivas y porque es fuente de empleo y riqueza". En este contexto, ha señalado que "son miles los almerienses que trabajan en los diferentes subsectores de la pesca".

Vázquez felicitado a los premiados y ha asegurado que el Ayuntamiento de Almería "va a seguir colaborando con nuestros pescadores, con nuevas campañas de promoción del consumo diario de pescado fresco de Almería, dentro de nuestra política de defensa de los productos kilómetro cero, para promover no sólo el desarrollo económico del sector, sino para favorecer un modo de vida saludable entre los almerienses, especialmente en los más pequeños".

En esta misma línea, el presidente de la OPP71, José María Gallart, ha destacado "el compromiso del sector pesquero de Almería con una actividad sostenible y responsable, basada en el respeto al medio marino y en la gestión adecuada de los recursos".

Gallart ha defendido "el trabajo diario de los armadores y pescadores, que hacen posible que esta actividad siga siendo motor económico y social en nuestra costa", y ha reconocido "el apoyo que desde distintos ámbitos de la sociedad recibimos, un respaldo que se refleja en actos como esta entrega de premios, donde se pone de manifiesto la importancia de la pesca almeriense y su proyección de futuro".

LOS PREMIADOS

Los Premios Gamba Roja de Almería, que este año celebran su segunda edición, reconocen la labor de profesionales, entidades e instituciones que contribuyen a engrandecer el prestigio de este producto emblemático del Mediterráneo y del sector pesquero andaluz.

En esta edición, los galardones han recaído en el doctor José Luis Pérez Gil, del Instituto Español de Oceanografía-CSIC de Málaga, en la categoría de Investigación y Ciencia Marina; el periodista almeriense David Baños, en Comunicación; el chef y jefe de compras del restaurante Mugaritz, Juan Vargas, en Impulso Gastronómico; y la Autoridad Portuaria de Almería, en la categoría Institucional.

También se han entregado reconocimientos especiales a Margarita Pérez, funcionaria de la Consejería de Agricultura y Pesca; Antonio Nieto, gerente de Pesca España; Juan Lozano, armador histórico de Almería; el Gabinete BDI (Madrid); la Asociación Provincial de Hostelería de Almería (Ashal); y la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca (Andmupes).