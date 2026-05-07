Patrimonio da el visto bueno a obras de emergencia en el Castillo de Vélez-Blanco (Almería) por daños de lluvia y viento

Castillo de Vélez-Blanco (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable a diversas actuaciones de emergencia en el Castillo de Vélez-Blanco (Almería), protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), para reparar daños producidos por las fuertes lluvias y el viento registrados durante el último trimestre de 2025 y el inicio de 2026.

Estos episodios meteorológicos adversos, caracterizados por una alta pluviometría y fuertes rachas de viento, "han agravado las patologías principalmente ornamentales del monumento y han acelerado su degradación", según ha informado la Junta en una nota.

La intervención aprobada contempla la consolidación, reparación y rehabilitación de varios elementos del castillo "para garantizar su preservación y la seguridad de los usuarios".

Entre las actuaciones previstas figura la reparación de un ventanal perteneciente a una sala noble del castillo, así como la del cristal de una puerta y la de un pavimento cerámico cuyo daño, tras una inspección preliminar, se ha determinado que es de "carácter superficial" y "no compromete" la integridad estructural del inmueble.

No obstante, según han precisado desde la Administración autonómica, se considera necesaria una intervención para restituir la continuidad visual y el estado de conservación original del pavimento.

También se prevé reparar el descalce y el levantamiento de diversos travesaños de madera detectados en la pasarela de acceso a la zona de cubierta, así como diversas planchas de las cubiertas.