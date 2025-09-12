La reconstrucción del Patio del Castillo de Vélez-Blanco (Almería) y la escalinata estarán listas para otoño de 2027

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visitan las obras del Castillo Vélez-Blanco (Almería). - Marian León - Europa Press

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este viernes que la reconstrucción integral del Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco (Almería) y la escalinata renacentista del alcázar, que cuentan con un presupuesto de casi cuatro millones de euros, estará finalizada en otoño de 2027, conforme a las previsiones iniciales.

Así lo ha manifestado la consejera durante una visita a la segunda fase de obras iniciada en el monumento el pasado 9 de septiembre acompañada del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien también se ha interesado por unos trabajos que se financian en un 75% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Las obras para la restauración integral este espacio, con las que se busca recuperar su diseño renacentista y restituir elementos originales dispersos, fueron adjudicadas durante el pasado mes de julio a la UTE Actua Infraestructuras-Prodesur Construcción y Proyectos por un importe de 3.612.010,3 euros y un periodo de ejecución de 24 meses.

Del Pozo ha destacado que la reconstrucción se realizará "milimétricamente" siguiendo principios de veracidad histórica, utilizando un mecanizado a partir de escaneo 3D y recuperando los detalles originales que actualmente se exhiben en el Museo Metropolitan de Nueva York.

La titular andaluza de Cultura ha destacado que las obras de recuperación y restauración de este conjunto "avanzan a buen ritmo", toda vez "se están cumpliendo los plazos previstos". En esta línea, ha remarcado el compromiso de mantener el monumento abierto al público durante las obras de cara al turismo y minimizando las molestias en todo lo posible.

La responsable autonómica ha subrayado que durante el pasado año fueron 27.868 visitas las que registró el castillo pese a que se encuentra aún "a medio camino", de modo que se ha mostrado convencida de que "cuando termine de recuperar todo su esplendor" será "una auténtica fuente de riqueza para toda la comarca y la provincia de Almería, además de ser identidad de pueblos".

PRIMERA FASE ACABADA

Del Pozo y Fernández-Pacheco han informado de la culminación de las obras de la primera fase del proyecto, que han permitido "ampliar los espacios incluidos en el recorrido público, como la Torre del Homenaje y varias salas nobles, además de reforzar y restaurar la arquitectura original de la zona defensiva".

La primera fase de esta ha incluido la reforma de la sala de los tiros, las torres albarrana y de yedra, así como diversos espacios de la zona palacial. Han supuesto una inversión presupuestaria de 2.072.884 euro. Asimismo, "se han modernizado las instalaciones eléctricas y "se ha instalado un sistema completo de protección de incendios", han informado.

"La inversión total de casi seis millones de euros, distribuida en las dos fases de las obras, cofinanciada con fondos europeos Feader, y, sobre todo, el compromiso del Gobierno Andaluz de Juanma Moreno, están haciendo posible que esta joya de nuestra historia y nuestro patrimonio compartido vuelva a lucir el esplendor de antaño, combinado con las tecnologías más avanzadas para garantizar su completa salvaguarda", ha señalado del Pozo.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que con esta actuación "revalorizamos el patrimonio cultural de una zona tan importante como la comarca de Los Vélez, en la que la agricultura es la principal fuente de riqueza y empleo".

Ha subrayado que "por cada euro invertido en desarrollo rural se generan tres" y ha avanzado que desde la consejería que dirige ya se ha abonado casi el 87 por ciento de los fondos del programa de desarrollo rural, lo que se traduce en 2.350 millones de euros para proyectos que contribuyen "a mejorar el entorno de las zonas rurales, a la creación de empleo y a fijar población al territorio".

UNA "JOYA EXPOLIADA"

El castillo de Vélez Blanco fue construido entre 1506 y 1515 a iniciativa de Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. Este noble no escatimó recursos a la hora de levantar esta auténtica joya del Renacimiento, en la que destacaba sobremanera su soberbio patio, de disposición asimétrica, con gárgolas góticas, arcos rebajados, artesonados de madera y ricos detalles decorativos, que incluyen una rica variedad de flora y fauna, esculpida en mármol de Macael por artistas del norte de Italia.

Durante años, esta fortaleza, que representa el estatus el linaje nobiliario frente al poder central de la Corona, fue vivienda de los miembros del marquesado hasta quedar progresivamente abandonada. Tras sufrir importantes destrozos perpetrados por las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia, fue víctima del expolio continuado siendo despojado de gran parte de sus exornos. La culminación de este deterioro llegó en 1904, año en el que los elementos originales del valioso patio fueron vendidos a un anticuario francés.

Tras un azaroso viaje, que recaló en Cartagena, Marsella y París, las piezas del patrio del Castillo de Vélez Blanco llegaron a Nueva York. Aunque estuvieron a punto de ser compradas por el fundador de la Hispanic Society of America, Archer M. Hungtinton, finalmente fueron adquiridas en 1913 por el banquero George Blumenthal para decorar su vivienda neoyorkina.

A su muerte, las piezas de mármol del atrio fueron donadas al Museo Metropolitano (MET), que las numeró y almacenó hasta que, finalmente, en 1964, tras la ampliación de sus instalaciones, expuso el patio en la sala 534 de su colección permanente, ubicada en la Quinta Avenida, lugar donde sigue luciendo en la actualidad.

La recuperación del enclave se inició en enero de 2024 con la puesta en marcha de la primera fase de las obras, ya concluida. En la actualidad, se está desarrollando la segunda fase de recuperación, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

Basada en el principio de veracidad histórica, esta actuación reproducirá mediante mecanizado a partir de escaneados 3D el atrio renacentista y su escalera principal, así como los espacios de transición para permitir su puesta en valor.

En la visita al monumento han acudido también la alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López López, y el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, además de representantes municipales y vecinales.