La representación de Moros y Cristianos de Laroya (Almería) revive las batallas medievales el 29 y 30 de agosto

Presentación de la representación de Moros y Cristianos de Laroya (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La representación de Moros y Cristianos de Laroya (Almería), que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, tendrá lugar los días 29 y 30 de agosto en el marco de las fiestas patronales en honor de San Ramón Nonato.

La Administración autonómica ha recordado en una nota que, con este evento, se conmemoran las batallas de conquista y reconquista entre árabes y cristianos en la Edad Media.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que en esas fechas las calles del pueblo "se llenan de alegría y de emoción gracias a las personas que por dos días componen las escuadras con generales, embajadas, peloteros, banderas, pinchos y figurantes", que estarán acompañados por la banda, que interpretará música en directo, y presididos por el santo de la localidad.

"Con estas fiestas, que forman parte de las tradiciones más importantes de la provincia de Almería, además de fomentar la actividad cultural en las áreas rurales, lo que tanto contribuye a la eliminación de la brecha urbano/rural, se favorece el desarrollo económico y el fomento del turismo", ha manifestado el delegado territorial.

Por ello, se convierte en "otra importante herramienta para revitalizar los pueblos y luchar contra la despoblación del medio rural, objetivo primordial del Gobierno andaluz".

En este sentido, desde el Ayuntamiento se prevé una ocupación del cien por cien de las plazas hoteleras y de alojamientos rurales. La mayoría de los turistas proceden de la comunidad de Andalucía, según los datos del año pasado, pero también se han registrado porcentajes de visitantes de Barcelona, Madrid, Francia e Inglaterra.

La representación consta de dos actos, el primero el 29 de agosto sobre las 20,00 horas y el segundo el día 30 a las 21,00, con una duración aproximada de dos horas cada uno.

Previamente a los días grandes en Laroya, a principios de julio, los participantes comienzan los ensayos dirigidos por los más veteranos y se realizan los preparativos, como los arreglos necesarios de los trajes, la compra de nuevos o la sustitución de objetos que se precisen para la representación.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Dolores Moreno, ha mostrado el agradecimiento del Ayuntamiento a la Asociación de Moros y Cristianos de Laroya, a todas las entidades colaboradoras y a la Junta de Andalucía por su respaldo a esta iniciativa que, "más allá del valor cultural, es un gran motor social y económico".

Moreno ha animado a visitar el municipio a "todos los amantes de nuestras tradiciones para que vivan esta celebración, que es una expresión de identidad, de historia y de comunidad; disfruten del ambiente, compartan la emoción y conozcan de cerca un pueblo con muchas ganas de compartir sus tradiciones".

MOROS Y CRISTIANOS INFANTILES

Desde la Escuela de Verano y el Ayuntamiento de Laroya, desde hace años, se promueve la interpretación de Moros y Cristianos Infantiles, de forma que los más pequeños realizan, durante la semana cultural, dos pases reducidos con momentos destacados de la representación.

Para ello, en algunas de las clases de la Escuela de Verano, los menores aprenden, jugando, fragmentos breves de la letra original, así como la jura de bandera o la entonación, con la intención de que esta representación perdure en el tiempo y su celebración continúe generación tras generación.