Un total de 16 residentes de Atención Primaria concluyen su formación en el Distrito Sanitario Almería

Los 16 profesionales que han finalizado su formación especializada en Atención Primaria, junto a responsables, tutores y coordinadores docentes, en el acto celebrado por el Distrito Sanitario Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Almería ha celebrado este jueves el acto de finalización de los residentes de Atención Primaria, en el que un total de 16 profesionales de Medicina y Enfermería de Familia han completado su periodo de formación especializada en los centros del distrito. De ellos, 12 corresponden a la especialidad de Medicina y cuatro a la de Enfermería.

El encuentro se ha celebrado en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y ha tenido como objeto la entrega de certificados a los especialistas que han cumplido el programa de formación sanitaria especializada de cuatro y dos años, respectivamente.

Al acto han asistido responsables del distrito, tutores y coordinadores docentes para formalizar el cierre del ciclo formativo de estos profesionales, según ha trasladado la Junta de Andalucía en una nota.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que este acto "supone la culminación de un proceso reglado de formación de nuevos especialistas en el ámbito de la Atención Primaria, quienes han cumplido con los requisitos académicos y asistenciales previstos en sus planes de estudio".

Asimismo, el gerente del Distrito Sanitario Almería, Miguel Zapata, ha explicado que el periodo de residencia finaliza tras superar los objetivos marcados por la Comisión Nacional de la Especialidad y ha apuntado que la formación de estos profesionales se ha desarrollado "siguiendo los itinerarios previstos, contando con la supervisión de sus tutores en los centros de salud y dispositivos del área".

La ceremonia ha finalizado con la entrega de las certificaciones oficiales y el reconocimiento administrativo a la labor de los docentes que han participado en el programa de formación durante los últimos años.