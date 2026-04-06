La Agencia de Emergencias de Andalucía coordina más de 3.000 incidencias en Cádiz durante la Semana Santa

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, María Santísima del Desamparo y Apóstol Señor San Pedro antes de salir a las calles de Jerez de la Frontera el Miércoles Santo. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado un total de 3.100 incidencias en Cádiz durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15,00 horas del 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta las 00,00 horas de este Lunes de Pascua.

Este volumen representa un incremento del 20,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 2.574 emergencias en la provincia gaditana, como ha informado la Junta en una nota.

Las asistencias sanitarias, con un total de 1.547, y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, con 525, han constituido los principales motivos de activación del servicio. Además, se han atendido 244 incidencias de tráfico, 183 accidentes de circulación, 155 situaciones vinculadas al bienestar animal y 126 incendios.

En menor medida se han coordinado anomalías en servicios básicos, con 57 intervenciones, 46 solicitudes de servicios sociales y 42 rescates y salvamentos, entre otras cuestiones.

El Sábado Santo se configura como la jornada de mayor demanda del servicio en la provincia de Cádiz, con un total de 362 incidencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron también el Sábado de Pasión, con 351, el Viernes Santo, con 345, y el Jueves Santo, con 339.

Las emergencias coordinadas en Cádiz suponen casi el 13% de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 23.924. Así, desde el punto de vista territorial, Cádiz se sitúa en tercer lugar, solo precedida por Sevilla, donde se ha coordinado el mayor volumen de emergencias (5.745), y Málaga (5.209). Le siguen Granada (2.955), Almería (1997), Córdoba (1.791), Jaén (1.579) y Huelva (1.548).

En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad gaditana es de las que ha tenido una Semana Santa "más tranquila", con 281 avisos atendidos. La ciudad de Sevilla es la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias, seguida por la de Málaga, con 1.862 emergencias, la de Granada (900), la de Córdoba (877), la de Almería (496), la de Huelva (473) y la de Jaén (306).

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 20,00 horas y las 21,00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19,00 horas y las 20,00 horas con una media de 170 avisos.

Como se ha recordado, la ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una llamada a este número, gratuito, fácil de recordar y vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.