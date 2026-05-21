'Alma Ibérica' unirá en un espectáculo a caballos y jinetes de la Real Escuela de Jerez y de la Escola Portuguesa

El director de la Real Escuela de Arte Ecuestre, Rafael Olvera, junto a jinetes de esta institución y de la Escola Portuguesa de Arte Equestre, en la presentación de un espectáculo conjunto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha presentado el espectáculo 'Alma Ibérica', que se realizará de forma conjunta con caballos y jinetes de la Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Dichos espectáculos se enmarcan dentro de los actos conmemorativos que celebran del 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en Europa, ha indicado la junta en una nota.

Los mismos, en los que se presentarán tanto números conjuntos como emblemáticos de cada una de las escuelas, contarán con la presencia de música en directo de flamenco y fado.

El espectáculo se celebrará los días 19 y 20 de junio a las 12,00 horas en el picadero cubierto Álvaro Domecq de las instalaciones de la Real Escuela en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ambas escuelas ecuestres, representarán este mismo espectáculo el 12 de septiembre en la Plaza de Toros Campo Pequeno de Lisboa.

El acto, que se ha celebrado este jueves en el Salón de los Espejos del palacio de la institución en Jerez, ha estado presidido por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, quien ha animado a todo el mundo a asistir a un espectáculo "que promete a ser impresionante".