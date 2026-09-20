El Puerto (Cádiz) refuerza vigilancia y control preventivo frente a los mosquitos en la zona de Campiña-Serrano

Imagen de vigilancia por el virus del Nilo en El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha reforzado las actuaciones municipales de prevención, vigilancia y control de mosquitos después de que la autoridad sanitaria haya confirmado un caso humano de fiebre del Nilo occidental cuya posible zona de exposición se sitúa en la entidad singular Campiña-Serrano.

El Consistorio ha indicado en una nota que está recabando información complementaria sobre las circunstancias concretas del caso, incluidas las informaciones recibidas acerca de que la persona afectada reside en la zona de Los Perales y se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Puerto Real.

De este modo, el Ayuntamiento permanece a la espera de la información que corresponda facilitar a las autoridades sanitarias competentes. La Consejería de Salud ha declarado la entidad singular Campiña-Serrano como *Área en Alerta* durante cuatro semanas, desde el 18 de septiembre hasta el 16 de octubre, periodo que podrá revisarse en función de la evolución de la vigilancia epidemiológica y ambiental.

Según ha apuntado el Consistorio, El Puerto de Santa María cuenta desde hace años con un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial del Virus del Nilo, sometido a la supervisión e inspección del Servicio Andaluz de Salud.

Hasta la declaración de esta alerta, el municipio se encontraba en un nivel de riesgo medio, lo que implicaba la realización de inspecciones mensuales. Estas inspecciones comprenden la toma de muestras y la revisión de zonas urbanas, no urbanas y rurales susceptibles de albergar focos de cría de mosquitos.

En el ámbito urbano, los controles se concentran principalmente en la red de alcantarillado y en otros espacios con acumulaciones de agua, como fuentes o estaciones depuradoras de aguas residuales. En las zonas rurales se revisan infraestructuras hidráulicas, lagunas y otros puntos con aguas estancadas de forma natural.

Actualmente, como consecuencia de la declaración de Área en Alerta, la Concejalía de Medio Ambiente ha activado y desplazado a la zona de Campiña-Serrano un dispositivo especial que realiza un seguimiento diario, inspeccionando el entorno, localizando posibles focos de cría y reforzando los tratamientos larvicidas.

Las actuaciones se extienden a los núcleos de población afectados y a sus alrededores, siguiendo las indicaciones técnicas y sanitarias establecidas. En el marco de este dispositivo, hoy mismo se han vuelto a realizar labores de inspección y toma de muestras en la zona, sin que se haya detectado la presencia de larvas de mosquito en los puntos examinados.

No obstante, el Ayuntamiento ha afirmado mantendrá el seguimiento diario y continuará realizando los controles y tratamientos preventivos previstos mientras permanezca activa la situación de alerta.

El Plan Municipal contempla el control programado de un total de 69 puntos: 26 situados en zonas rurales y 43 en zonas urbanas. Con independencia de estos puntos previamente establecidos, durante las inspecciones también pueden seleccionarse otras localizaciones para su revisión, tanto de forma aleatoria como en respuesta a avisos o incidencias comunicadas.

Todos los puntos objeto de control se encuentran georreferenciados, lo que permite localizarlos con precisión, registrar las actuaciones realizadas y efectuar un seguimiento continuado. Cuando se detecta un criadero, se procede a su tratamiento mediante productos larvicidas autorizados, una actuación dirigida a impedir que las larvas completen su desarrollo y se conviertan en mosquitos adultos.

El servicio municipal de vigilancia y control vectorial es prestado por ANTICIMEX, empresa especializada y referente internacional en el ámbito del control de plagas, que desarrolla los trabajos técnicos de inspección, muestreo, seguimiento y tratamiento conforme al Plan Municipal y a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha señalado que el Ayuntamiento está actuando "desde el primer momento" con prevención, previsión y coordinación. "Hemos intensificado la vigilancia mediante un dispositivo que realiza un seguimiento diario de la zona y reforzaremos los tratamientos sobre las larvas, que constituyen la actuación más eficaz para evitar la proliferación de mosquitos. Asimismo, adoptaremos cualquier otra medida que aconsejen los técnicos y las autoridades sanitarias", ha explicado.

Garay ha pedido tranquilidad y colaboración a la ciudadanía: "La declaración de Área en Alerta implica reforzar las medidas de vigilancia y control. No debe interpretarse como motivo de alarma, sino como la activación preventiva de los protocolos establecidos ante un caso confirmado".

Paralelamente, el Ayuntamiento ha señalado que mantiene campañas de información y concienciación dirigidas a la ciudadanía y, especialmente, a los propietarios de parcelas y fincas privadas, ya que estos espacios pueden albergar criaderos de mosquitos.

Se presta especial atención a las piscinas y albercas abandonadas o sin un mantenimiento adecuado, así como a los bebederos de animales, incluidos los utilizados para caballos. En estas campañas también se informa sobre las principales medidas de prevención para evitar la proliferación de mosquitos y reducir el riesgo de picaduras.

Entre ellas se recomienda evitar acumulaciones de agua en macetas, cubos, recipientes, bebederos y otros elementos domésticos; mantener piscinas, albercas y depósitos correctamente tratados; renovar con frecuencia el agua destinada a los animales; utilizar repelentes autorizados siguiendo sus instrucciones; instalar mosquiteras y, especialmente al amanecer y al anochecer, emplear ropa que cubra la mayor parte de la piel.

El Ayuntamiento mantendrá la coordinación con la Delegación Territorial de Salud y ajustará las actuaciones municipales a los resultados de las inspecciones y evaluaciones técnicas. En caso de que el diagnóstico técnico aconsejara realizar tratamientos adulticidas, estos se llevarían a cabo siguiendo los procedimientos y autorizaciones previstos en la normativa.

Desde la concejalía de Medio Ambiente se seguirá informando de cualquier novedad relevante a través de sus canales oficiales, siempre a partir de datos confirmados y en coordinación con las autoridades sanitarias. Las actuaciones y recomendaciones se ajustan al plan oficial de acción recibido y a las medidas preventivas establecidas por la Junta de Andalucía.