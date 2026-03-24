Ángel Esteban revisa en Cádiz el papel de las escritoras europeas del siglo XIX y XX con su libro 'París en femenino'

Ángel Esteban, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Granada y escritor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone para este miércoles un encuentro con Ángel Esteban en torno a su nuevo libro, 'París en femenino. Treinta escritoras europeas y americanas en la ciudad sin límites' (Espasa), en el que conversará con el también catedrático de Literatura, José Jurado, en la Biblioteca Pública Provincial a partir de las 19 horas.

Según ha indicado la Junta en una nota, la obra de Ángel Esteban propone una revisión rigurosa del ecosistema cultural de la capital francesa entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, un periodo clave para la configuración de la modernidad literaria.

En este sentido, ha señalado que a partir de su investigación, el autor pone de relieve el papel fundamental desempeñado por numerosas mujeres que, pese a su escasa visibilidad en los relatos historiográficos tradicionales, impulsaron la vida cultural de la época mediante la promoción de salones literarios, la dirección de proyectos editoriales y la dinamización de revistas y periódicos. Asimismo, el estudio subraya su contribución decisiva en el apoyo, financiación y difusión de autores que posteriormente alcanzarían un amplio reconocimiento.

En este contexto, la publicación recupera tanto la trayectoria de escritoras cuya obra no fue suficientemente valorada en su tiempo ni en etapas posteriores, como la de aquellas que desempeñaron un papel clave en la proyección de figuras masculinas consagradas. Esta labor de recuperación responde a un compromiso con la ampliación del canon literario y con una interpretación más completa y equitativa de los procesos culturales, según la Junta.

Ángel Esteban, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Granada y coordinador del Máster en Estudios Latinoamericanos, cuenta con una dilatada trayectoria académica e investigadora, avalada por su participación en instituciones internacionales y la publicación de más de ochenta títulos, traducidos a diversos idiomas.

Por su parte, José Jurado, el interlocutor de la charla, es doctor en Filología Hispánica y Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, donde dirige el Grupo de Investigación 'Estudios de Literatura Española Contemporánea'. Su interés investigador se centra en la literatura española de los siglos XX y XXI, con una atención especial a la poesía y la narrativa de la posguerra a la actualidad.