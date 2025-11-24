Aprobada las bases para homogeneizar las oficinas de turismo de la marca Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz

Archivo - Vista de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera, uno de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. A 17 de enero de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta ha aprobado las bases reguladoras para acceder a subvenciones dirigidas a crear, mejorar y homogeneizar las oficinas de Turismo de los Pueblos Blancos de la sierra de Cádiz, en el marco del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

En las bases, consultadas por Europa Press, se recoge que hay 19 municipios aglutinados dentro de la marca Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, los cuales constituyen un ámbito territorial de interior "con una notable riqueza patrimonial, cultural y natural", siendo por tanto "un espacio idóneo para equilibrar los flujos turísticos y favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales".

De esta manera, estos municipios conforman un destino turístico "identificado y reconocido institucionalmente por su continuidad territorial, su homogeneidad paisajística y patrimonial", y por la existencia de una marca turística colectiva registrada que aglutina su promoción y gestión conjunta.

Según la Junta, este enfoque responde a "la necesidad" de articular una red unificada de Unidades de Gestión Turística Integrada (UGTI) bajo una imagen común y estándares homogéneos de servicio, "condición indispensable para alcanzar la eficacia y la cohesión territorial perseguidas".

Como se expone en estas bases, "Andalucía en general, y los municipios de los Pueblos Blancos en particular, disponen de un patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de gran valor, que configura un conjunto de recursos turísticos singulares. Preservar y promover su aprovechamiento de manera sostenible resulta esencial para reforzar la sostenibilidad integral del sector y favorecer un desarrollo equilibrado y cohesionado del territorio andaluz".

Así, con todo, se reconoce que pese a la existencia de esta marca común entre los 19 municipios gaditanos, sus ofertas turísticas se presenta actualmente "de forma disgregada en términos de infraestructura y gestión operativa", lo que implica "la carencia de una estructura de gestión unificada y el uso de una imagen corporativa homogénea y estandarizada". Esto, continúa el documento, "limita su potencial para consolidarse como un destino turístico integrado y de alta calidad".

Ese es el "reto" que trata de abordarse con la financiación de este proyecto, con una línea de subvenciones destinada a la creación, mejora, adecuación y homogeneización de UGTI de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, creando con ella una red de oficinas de turismo con una imagen corporativa homogénea bajo esa marca que funcione como un sistema de gestión integrado.

Según las bases, el proyecto "transformará una oferta disgregada en términos de infraestructura y gestión operativa en una red unificada, potenciando la promoción del patrimonio y abordando los retos socioeconómicos del territorio".

Las bases contemplan importes subvencionables máximos de 400.000 euros para actuaciones de obra nueva y de hasta 200.000 euros para actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de edificios ya existentes. La Junta aportará un 15% de la cuantía, mientras que el 85% restante partirá de fondos Feder.