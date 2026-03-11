El Archivo Provincial de Cádiz acoge la exposición 'La Fe en papel. Las cofradías de Cádiz en estampas y papel'

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en la presentación de la exposición 'La Fe en papel. Las cofradías de Cádiz en estampas y papel' - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, dependiente de la delegación territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge hasta finales del próximo mes de abril la exposición 'La Fe en papel. Las cofradías de Cádiz en estampas y papel'.

La muestra presenta la evolución de la historia y el protagonismo de las imprentas gaditanas como sujetos de estudio, aportando sus documentos notariales de fundación, así como las diferentes técnicas empleadas en la cartelería religiosa, y la posibilidad de observar la influencia de cada momento político en sus trabajos y encargos en un campo de muestra determinado en esta ocasión como son las estampas grabados y cartelería religiosa.

La exposición ha sido organizada por el Archivo Histórico Provincial, con la colaboración de la Fundación Federico Joly y las cofradías de Cádiz Humildad y Paciencia, Ecce Homo y Nuestro Padre Jesus Atado, además de la cuadrilla de Cargadores de Pájaro, ha detallado la Junta en una nota.

Está comisariada por Ángel Guisado Cuéllar, conocedor de la historia de la Semana Santa de Cádiz y de los cultos cuaresmales a lo largo de la historia.

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha señalado que esta muestra quiere ser didáctica y que por eso se ha trabajado en la elaboración de paneles ilustrativos, que estarán acompañados de un amplio repertorio de documentos notariales y del Gobierno Civil de Cádiz, del propio Archivo, así como una amplia muestra de documentos aportados por el propio comisario, y prestados también por las diferentes cofradías colaboradoras.

Para Colombo se trata de una muestra "de gran relevancia" donde se van a exponer documentos "nunca vistos" y recogidos ahora en una exposición pública como ésta, que pueden visitar todos los ciudadanos, en horario de mañana en la sede del Archivo Histórico Provincial de la calle Cristóbal Colón de Cádiz.