Arcos (Cádiz) acoge varios trabajos de emergencia en cauces del río Guadalete para restituir infraestructuras dañadas

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita a obras en el cauce del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha realizado una visita a la zona donde se están desarrollando trabajos de emergencia en el dominio público hidráulico de Arcos de la Frontera para restituir infraestructuras dañadas por los efectos de la sucesión de borrascas en zonas de cauce del río Guadalete a su paso por este municipio de la Sierra de Cádiz.

Acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, y el equipo técnico, Mercedes Colombo ha explicado que estas tareas que se realizan son "muy necesarias" en este término municipal, con actuaciones diversas de restitución, reparación y limpieza de cauces, según ha recogido la Junta en una nota.

Además, ha resaltado la relevancia de la colaboración institucional para poder llevar a cabo estas tareas en el municipio y estar preparados ante posibles inclemencias meteorológicas que se produzcan más adelante.

En concreto, las autoridades y técnicos han comenzado el recorrido en la calle Callao, una de las zonas de actuación en el término municipal de Arcos. Esta vía anexa a la ribera del río, junto al puente de San Miguel, requiere una restitución y es objeto de una actuación puntual en el viario público.

Además de la calle Callao, hay otras zonas de actuación en el cauce del río Guadalete a su paso por Arcos, como en Meandro de los Llanos, la zona del Algarrobo y Meandro del camino de San Antón, aguas abajo de la presa. También en la parte de la presa con la restitución del cauce a la salida del aliviadero, puente de Angorrilla y Los Cabezuelos.

De forma global, los trabajos continúan hasta la altura de La Misericordia, con la retirada de árboles caídos.

El alcalde, Miguel Rodríguez, ha mencionado que la recuperación de la ribera del río Guadalete es "de vital importancia para Arcos", no sólo para contribuir a prevenir las inundaciones de este invierno, sino también para mejorar el discurrir del agua y el funcionamiento del cauce a lo largo de todo el término municipal.

Rodríguez ha dado las gracias al Gobierno andaluz porque también se está recuperando "una vía de conexión fundamental entre la zona rural", en referencia a la carretera CA-5221 entre el Barrio Bajo y la carretera de la Peña. Sobre esto, ha explicado que "la fuerza del agua provocó el derrumbe del muro de contención" de la calle Callao, obligando a cortarla por completo y causando "importantes inconvenientes a los vecinos y negocios de la zona".

Asimismo, ha indicado que los trabajos para recuperar esta vía, con la construcción de una escollera que garantice la estabilidad del terreno y la renovación del firme, son actuaciones "necesarias para devolver la calle a la normalidad".

"Con el apoyo autonómico, Arcos sigue recuperando sus infraestructuras y avanzando en la reparación de los daños ocasionados por los temporales", ha afirmado el alcalde.

Estos trabajos que se están desarrollando están enmarcados en el Plan Andalucía Actúa para atender los daños en infraestructuras y cauces tras las borrascas, y que tienen un coste total de unos 6,9 millones de euros.

El paso de la sucesión de borrascas provocó desbordamientos, modificación del trazado de las aguas, socavones, daños en el viario y en cultivos, arrastre de sedimentos y restos de vegetación, además de afectar a infraestructuras.

Estas tareas en el término municipal arcense comprenden zonas dañadas por el tren de borrascas en el río Guadalete en su tramo medio, desde la salida del embalse de Arcos hasta las inmediaciones de La Pedrosa.