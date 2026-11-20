Formación sobre el plan de atención a la anemia gestacional en el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Este. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha dado a conocer a sus profesionales su plan de atención a la anemia gestacional, un protocolo de actuación conjunta para mejorar la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la anemia y la deficiencia de hierro en las mujeres embarazadas.

Según ha indicado en una nota, los especialistas Manuel Rodríguez, de la Unidad de Obstetricia y Ginecología, Mohamed Ali El Hadi, de la Unidad de Laboratorio Clínico, y José Escribano, de la Unidad de Investigación, han sido los encargados de ofrecer la información.

Asimismo, ha recordado que la anemia y el déficit de hierro son frecuentes durante la gestación y pueden afectar tanto a la salud de la madre como al desarrollo del embarazo. Por ello, los profesionales de esta Área han trabajado en el seno de la Comisión de Anemia para elaborar un documento consensuado y establecer un circuito común entre los niveles asistenciales.

En este sentido, ha señalado que esto permitirá que cada gestante reciba la misma atención, basada en la evidencia, desde la primera consulta, con independencia del centro donde la atiendan. Para ello, el plan se apoya en la coordinación entre profesionales y en las herramientas de laboratorio e innovación del Área de Gestión Sanitaria.

Por su parte, desde la Comisión de Anemia del Área se ha destacado que "este plan convierte lo que ya se sabe hacer bien en un circuito común, que une a Primaria, Obstetricia y Laboratorio como un único equipo alrededor de la gestante y avanza hacia una atención más segura y cercana para las mujeres embarazadas del Campo de Gibraltar Este".

Finalmente, ha indicado que la Comisión trabajará para extender el modelo de atención coordinada a otros grupos de población en los que la anemia y el déficit de hierro también tienen un impacto importante en la salud.