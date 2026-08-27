El Área Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste (Cádiz) renueva su certificado de compromiso contra la violencia de género

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CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, ha renovado su certificación como centro comprometido contra la violencia de género, tras la evaluación realizada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Esta certificación se ha llevado a cabo dentro del programa impulsado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica con el objetivo de consolidar una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, ha indicado la Junta en una nota.

La renovación pone de manifiesto el compromiso del Área Sanitaria con una atención "integral, coordinada y de calidad" frente a la violencia de género, así como el trabajo de los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria para ofrecer una respuesta basada en la mejora continua y en la coordinación entre los distintos recursos implicados.

En esta nueva evaluación, el Área ha destacado en estándares como formación de sus profesionales, estrategia y proyección en el entorno, detección e intervención, coordinación, y seguimiento.

El distintivo permite que las mujeres puedan identificar a los centros sanitarios del área como entornos seguros y especializados en el abordaje de la violencia de género. Por ello, la participación en el proceso de certificación constituye "una oportunidad" para evaluar el grado de implantación de las actuaciones dirigidas al abordaje de esta problemática, identificar buenas prácticas y establecer medidas de mejora.

La evaluación se realiza conforme a los estándares definidos por un grupo de expertos coordinado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y recogidos en el correspondiente manual de acreditación.