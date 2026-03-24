El Aula-Bus de 'Aprende a Crecer con Seguridad' visita Chiclana (Cádiz) con 46 escolares del CEIP El Mayorazgo

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una visita al Aula-Bus del programa 'Aprende a Crecer con Seguridad' en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto a la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en la provincia, Ana María Bertón, han visitado este martes el Aula-Bus del programa 'Aprende a Crecer con Seguridad', una iniciativa de la Consejería de Empleo, que ha hecho parada en el CEIP El Mayorazgo de Chiclana de la Frontera, donde han participado 46 escolares del centro.

A la visita les han acompañado también la delegada municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, María José Batista Muñoz, como ha detallado la Junta en una nota.

El delegado de Empleo ha destacado la importancia de este programa educativo, que tiene como objetivo inculcar la cultura de la prevención desde la infancia, promoviendo hábitos seguros y responsables que les sirvan a lo largo de su vida personal y profesional.

El Aula-Bus, eje central de la campaña de sensibilización escolar, es una unidad móvil de formación equipada con recursos audiovisuales e informáticos que permite desarrollar sesiones dinámicas y participativas. A través de estas actividades, el alumnado, principalmente de entre 10 y 12 años, recibe formación sobre prevención de riesgos, primeros auxilios y conductas seguras ante situaciones cotidianas.

Este recurso itinerante recorre centros educativos de toda Andalucía, con una previsión anual de actuación en alrededor de 80 colegios. En la provincia de Cádiz, el programa ha visitado distintas localidades durante el mes de marzo, entre ellas Jerez, Chipiona, El Puerto de Santa María, Arcos, Olvera, Villamartín, antes de su parada en Chiclana.

Quedan por delante la visita a Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción y Barbate, cumpliendo así un total de 11 centros y 522 alumnos y alumnas de toda la provincia.

El programa 'Aprende a Crecer con Seguridad', puesto en marcha en 1994, forma parte de la estrategia andaluza para fomentar la seguridad y salud laboral desde el ámbito educativo. Además de la campaña escolar, esta iniciativa incluye la elaboración de materiales didácticos para el profesorado, acciones formativas, estudios sobre accidentalidad infantil y actividades dirigidas a familias, configurando un enfoque integral que implica a toda la comunidad educativa.

Durante su intervención, Daniel Sánchez ha subrayado que "educar en prevención es invertir en una sociedad más segura y responsable", al tiempo que ha agradecido la implicación de los centros educativos y del profesorado en el desarrollo de este tipo de iniciativas.

La visita ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento del Aula-Bus y la participación activa del alumnado en las actividades programadas, que combinan contenidos formativos con un enfoque lúdico, apoyado en recursos como la mascota Segurit@, símbolo del programa.