Autorizados 34,5 millones para garantizar las terapias respiratorias domiciliarias en la provincia de Cádiz

Archivo - Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el expediente de gasto para la contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, del servicio de terapias respiratorias domiciliarias destinado a pacientes de los centros sanitarios de la provincia de Cádiz por un importe total de 34.502.081,25 euros, IVA exento.

El contrato tiene como finalidad garantizar la prestación de terapias respiratorias domiciliarias a los pacientes atendidos en los centros sanitarios dependientes de la Central Provincial de Compras de Cádiz, asegurando la continuidad de una asistencia especializada en el ámbito domiciliario, ha indicado la Junta en una nota.

Así, contempla la prestación domiciliaria de diferentes terapias respiratorias, entre ellas oxigenoterapia crónica, tratamientos para la apnea obstructiva del sueño, ventilación mecánica domiciliaria, aerosolterapia y asistencia mecánica de la tos.

Dará cobertura a los pacientes del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, el Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital de La Línea de la Concepción y el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras.

Con una duración prevista de 36 meses y posibilidad de prórroga por otros 24, el contrato incorpora mejoras orientadas a reforzar la calidad asistencial y la atención personalizada en el entorno domiciliario, como la monitorización continua de los tratamientos, la actualización tecnológica permanente de los dispositivos, la ampliación de la cartera asistencial y la implantación de sistemas de información avanzados que permitirán un seguimiento individualizado de los pacientes y una mejor coordinación con los profesionales sanitarios.

El diseño del servicio busca mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas con patologías respiratorias crónicas, aliviar las limitaciones derivadas de la insuficiencia respiratoria y favorecer su integración social. También está orientado a reducir el riesgo de descompensaciones y hospitalizaciones evitables mediante un seguimiento más estrecho y personalizado de los tratamientos.

Con esta contratación, el SAS refuerza un modelo de atención domiciliaria centrado en el paciente, que evita desplazamientos innecesarios, facilita el acceso a terapias de alta complejidad en el entorno del hogar y garantiza una atención homogénea tanto para la población adulta como pediátrica en toda la provincia de Cádiz.

Además, la actualización del contrato responde a la incorporación de nuevas terapias respiratorias, al incremento de pacientes que precisan estos tratamientos y a la necesidad de adaptar los recursos tecnológicos y humanos a la creciente complejidad asistencial de este servicio, considerado una prestación incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud.