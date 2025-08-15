Las ayudas a familias con menores en riesgo de exclusión suben a más de 502.000 euros en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se distribuyen las cantidades a percibir por las Diputaciones Provinciales y entidades locales de más de 20.000 habitantes para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2025. Dichas ayudas cuentan con una aportación estatal y otra autonómica.

De este modo, según ha informado la Junta en una nota, en el Campo de Gibraltar se van a destinar más de 502.000 euros en estas ayudas a través de los ayuntamientos de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque con el objetivo de permitir que los niños permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión. De esta cantidad 372.410 euros son de aportación estatal y 129.668 euros de financiación autonómica.

En el caso de Algeciras, el Consistorio recibirá un total de 250.374 euros; mientras que La Línea contará con 141.190; Los Barrios con 45.827 euros y San Roque con 64.687 euros. El conjunto de la provincia de Cádiz recibirá 2,3 millones de euros, siendo 1,7 millones de euros de aportación estatal y 617.551 euros, de financiación autonómica.

Este año se prevé atender aproximadamente a 17.000 familias y 32.000 menores en toda Andalucía, de los cuales 2.455 familias y más de 4.420 menores son de la provincia de Cádiz. De esta manera, estas ayudas actúan desde un enfoque preventivo y capacitador ante situaciones de pobreza o exclusión en favor de los niños.

Las ayudas económicas familiares se constituyen como prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

Estas ayudas son gestionadas por los servicios sociales comunitarios, que constituyen el primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida de la población. Por su configuración y naturaleza, estos servicios cuentan con la red técnica y profesional con mayor implantación y con cobertura en todo el territorio de la comunidad autónoma.