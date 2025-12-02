El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) distingue al 061 con el reconocimiento al Mérito Civil

El director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Cádiz, Antonio Ramírez, junto al resto de entidades reconocidas por el Ayuntamiento de Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha reconocido al Centro de Emergencias Sanitarias 061 con la distinción al Mérito Civil de Protección Civil en la categoría de Cooperación.

El director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Cádiz, Antonio Ramírez, ha recogido de manos del alcalde de la localidad, José Antonio Santos, esta distinción honorífica, propuesta por el consistorio y entregada dentro de los actos de conmemoración del día del patrón de la Policía Local, ha informado la Junta en una nota.

Ramírez ha manifestado su gratitud al Ayuntamiento por este reconocimiento, que es una distinción "para todos y cada uno de los profesionales sanitarios de este Centro de Emergencias Sanitarias 061".

Como se ha detallado, un total de 118 profesionales, 49 médicos y 37 enfermeros y 32 técnicos de emergencias son movilizados en la provincia para atender, en su mayoría, situaciones de riesgo para la vida de los pacientes, interviniendo en menos de 15 minutos en el 92,5% de los casos en estas zonas urbanas.

Todos estos equipos, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, atienden las peticiones de urgencias y emergencias que se reciben en el centro coordinador, junto a los equipos de urgencias de atención primaria, dotados también de médicos y enfermeros.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz dispone de cinco uvis móviles distribuidas en cinco bases asistenciales situadas en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el centro de salud Barrio Alto de Sanlúcar de Barrameda y en el Hospital Universitario de Jerez, y las dos restantes, ubicadas en el Campo de Gibraltar, en sus centros hospitalarios universitarios de Punta Europa de Algeciras y de La Línea de la Concepción.

El servicio de Cádiz cuenta además con una base para el equipo aéreo, situada en el Hospital Universitario de Jerez.

La provincia también dispone de tres equipos de traslados de pacientes críticos interhospitalario y dos vehículos de apoyo logístico situados en Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar para la intervención en emergencias colectivas, con capacidad para la atención simultánea de más de cincuenta víctimas.