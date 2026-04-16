Cádiz acoge dos charlas con los autores Rocío Rojas-Marcos y Servando Rocha y una exposición de Caballero Bonald

Archivo - Una presentación en la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz - FUNDACIÓN CARLOS EDMUNDO DE ORY DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado en Cádiz tres actividades literarias en el mes de abril, como son dos charlas con los autores Rocío Rojas-Marcos y Servando Rocha y una exposición sobre José Manuel Caballero Bonald.

En una nota, la Junta ha detallado que dos de ellas se celebran en colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory y la tercera gracias a la Universidad de Cádiz.

Así, el sábado 18 se celebrará la primera de las actividades sobre el libro 'Miedo' (Fundación Lara), de la escritora Rocío Rojas-Marcos. Será a partir de las 12,30 horas en la sede de la Fundación, en la calle Ancha de Cádiz.

La autora estará acompañada del editor Ignacio F. Garmendia, que dialogará con ella sobre su nuevo poemario, una obra que se divide en dos mitades. En la primera, la autora quiere alejar de su vida el miedo a través de la palabra; en la segunda, los haikus le ayudan a resumir sus temores y afrontarlos definitivamente. Rojas-Marcos leerá algunos de sus poemas entrelazando con la conversación.

El miércoles 29 de abril, también en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, el centro presentará al autor Servando Rocha y su investigación sobre un clásico, William S. Burrough, y su estancia en Tánger a mediados del siglo pasado. El autor conversará sobre su novela, titulada 'Este corazón que sangra. William S. Burroughs y Kiki en Tánger' (Alianza Editorial), con el periodista y escritor Juan José Téllez a las 19,00 horas.

El texto es un viaje a la época en la que el escritor estadounidense se trasladó a la ciudad marroquí, escenario de su famosa obra 'El almuerzo desnudo'. Rocha ha estudiado su relación apasionada con el joven Kiki, algo que ha documentado con textos, cartas y fotografías, entre otros elementos.

Por otro lado, desde el miércoles 15 de abril se puede visitar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz la exposición 'José Manuel Caballero Bonald. La aventura de escribir', comisariada por Felipe Benítez Reyes, en la se muestra un recorrido cronológico a través de su vida y obra. Se podrá ver hasta el 25 de mayo en la Biblioteca de Humanidades de dicha facultad.

Las tres actividades son de acceso libre hasta completar aforo.