Cádiz arranca la Semana de los Archivos mostrando dos 'Diarios de Voluntarios Distinguidos' de 1810 y 1811

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, en el Archivo Provincial de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se ha unido a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos mostrando los libros diarios voluntarios distinguidos que datan de 1810 y 1811, dos volúmenes que han sido adquiridos y restaurados en el taller del Archivo Provincial de Cádiz, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte.

Los libros reflejan la rutina diaria de los cuerpos y también cuentan con testimonios de casos particulares como amonestaciones, exenciones o avisos, siendo documentación "muy valiosa" sobre el asedio francés y la Guerra de la Independencia española, como ha indicado la Junta.

Se trata de los tomos IV de los meses de abril de 1810 a febrero de 1811 y V de los meses de febrero de 1811 a octubre de 1811 del Regimiento de Infantería de Línea.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, ha visitado el Archivo Provincial para ver estos libros junto al responsable de la institución archivística gaditana, Santiago Saborido.

Barcelona ha puesto en valor la importancia de los archivos porque "no son solo un lugar para la custodia de documentos, sino una garantía de derechos, de transparencia y de memoria colectiva". En este sentido, ha señalado que conservan "la esencia de nuestro pasado" y constituyen "una herramienta fundamental para el acceso a la información". Son, ha añadido, "una garantía de seguridad jurídica y un servicio público de primer orden".

Por su parte, el responsable del Archivo Histórico Provincial, Santiago Saborido, ha mostrado su satisfacción por que se pueda contar con estos diarios, que durante esta semana están expuestos para que el público pueda acercarse a ellos.

Así, ha explicado que son uno libros "únicos" porque se trata de "diarios manuscritos hechos por los mandos acerca de la vida de las Unidades y no se conocen ejemplares como estos". "Son pruebas únicas que nos dejan una foto fija de la vida en la ciudad durante ese periodo entre 1810 y 1811", ha aseverado.

El historiador Helios González de la Flor ha puesto el acento en que se trata de unos documentos "que no se conocían" y que "gracias a que están en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz van a poder enriquecer las investigaciones existentes y abrir investigaciones futuras".

Por otro lado, la delegada territorial ha explicado que las actividades van a continuar los días 9 y 10 con visitas teatralizadas al Archivo Histórico Provincial. Los pases serán a las 10,00 horas, 11,15 horas y 12,30 horas de la mañana, con un aforo limitado, por lo que es necesario inscribirse previamente.

Tres actores serán los encargados de hacer las visitas y llevar a los participantes a través de las distintas dependencias de la Casa de las Cadenas, además de ir contando de una manera amena y divertida para que sirve un archivo, cuáles son sus servicios y cómo se puede realizar la petición de un documento en la sala para su consulta, además de conocer cómo los documentos van desde donde se ubican en sus armarios y estantes a las manos del investigador y ciudadano que los quiere consultar.

Por otro lado, se podrá subir a la Torre del Mirador, que está tematizada con materiales ilustrativos de las casas de cargadores a Indias y del comercio gaditano.

Las actividades seguirán los días 11 y 13 con una gymkana fotográfica titulada 'Cádiz, ¿cómo has cambiado?', una ruta en la que se unen pasado y presente a través de la fotografía y los fondos de la Colección Garófano. Se trata de una ocasión para conocer la historia reciente y aprender trucos fotográficos.

Como complemento a la actividad se editará una guía a modo de cuaderno de actividades para los participantes.

La última de las propuestas del Archivo Histórico Provincial de Cádiz para estos días será el 12 de junio con 'La arqueología y su proceso de institucionalización en Cádiz', una actividad enmarcada también en las Jornadas de Arqueología y que lleva al público una muestra sobre la documentación escrita del caso de un hallazgo y su expolio en el Siglo XIX.

La actividad se completa con la visita al propio edificio de la Casa de las Cadenas, sede del Archivo y a su torre mirador.

Barcelona ha invitado a los ciudadanos a que se sumen a estas propuestas y que se acerquen al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que "tiene una inequívoca vocación de servicio público a la hora de conservar, organizar y difundir nuestro patrimonio documental".