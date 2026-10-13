El Camino de los Pescadores de El Bosque (Cádiz) acogerá trabajos de emergencia para reparar los daños de las borrascas

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, junto al alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, en una visita al Camino de los Pescadores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha acudido este martes junto al alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, al Camino de los Pescadores, una de las infraestructuras verdes dañadas por el paso de la sucesión de borrascas en la Sierra de Cádiz, donde se van a acometer trabajos de emergencia para su reparación.

Los representantes institucionales, acompañados del equipo técnico, han podido conocer sobre el terreno el estado actual de esta vía, un camino tradicional que es utilizado diariamente por numerosos vecinos de El Bosque y por "miles de visitantes" que cada año se acercan al entorno natural de la Sierra de Grazalema y del sendero del río Majaceite, uno de los recorridos "más emblemáticos y frecuentados" del Parque Natural, ha indicado la Junta en una nota.

Durante la visita, han podido comprobar el deterioro que presenta el pavimento empedrado en distintos puntos del recorrido, con piedras desprendidas o desplazadas que generan irregularidades en la superficie y dificultan el tránsito de las personas que utilizan habitualmente este camino.

Esta infraestructura verde se prepara para albergar trabajos de emergencia, que contemplan la recuperación y recolocación de las piedras desprendidas, la reposición de aquellas que se encuentren deterioradas o hayan desaparecido y la reparación de los tramos de empedrado afectados.

Asimismo, se realizarán tareas técnicas para la regularización y consolidación de la base, así como otras intervenciones puntuales que resulten necesarias para garantizar la estabilidad del pavimento y las condiciones de seguridad del recorrido.

Todos estos trabajos se desarrollarán procurando preservar la configuración y las características originales del empedrado tradicional, compatibilizando la conservación de este elemento característico del camino con la necesidad de garantizar su adecuado uso y mantenimiento.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha remarcado que este es "un camino muy querido por los vecinos de El Bosque", además de constituir "un lugar de paso para quienes vienen a disfrutar de uno de los entornos naturales más atractivos de nuestra provincia".

Por eso, ha continuado, "es fundamental actuar en esta infraestructura, para recuperar sus condiciones de seguridad y garantizar que pueda seguir siendo utilizada con normalidad".

Por su parte, el alcalde de El Bosque ha expresado su agradecimiento por la atención que se viene prestando a este municipio, así como por la puesta en marcha de unos trabajos que considera "necesarios" para mejorar las condiciones de este camino.

Además, ha destacado la importancia de esta actuación para El Bosque, teniendo en cuenta el elevado volumen de personas que transitan a diario por este camino, subrayando la respuesta de la administración autonómica a "una necesidad importante" para el municipio.

Óscar Curtido ha subrayado que esta intervención se enmarca en las actuaciones de emergencia que la Junta está realizando en distintos municipios de la provincia de Cádiz para recuperar caminos, vías pecuarias e infraestructuras vinculadas al medio natural que han sufrido daños como consecuencia de los últimos temporales.

"Continuamos dando respuesta a las necesidades de nuestros municipios, actuando sobre el terreno y trabajando de la mano de sus ayuntamientos. Son intervenciones que, además de recuperar infraestructuras, contribuyen a la seguridad, a conservar nuestro patrimonio y a favorecer el disfrute de nuestros espacios naturales", ha señalado el delegado territorial.

También ha insistido en la importancia de conservar estos caminos tradicionales, que forman parte de la identidad de los pueblos de la Sierra y desempeñan "un papel fundamental en el acceso y disfrute de estos enclaves naturales".

"Seguimos trabajando para que nuestros pueblos cuenten con caminos seguros y en buenas condiciones, respetando siempre los valores naturales y patrimoniales que los hacen únicos", ha concluido Óscar Curtido.