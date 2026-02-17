Casi 350 alumnas de San José del Valle (Cádiz) se forman en competencias digitales con cursos de empleo de la Junta

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, visitando a las alumnas del programa 'Preparadas' en San José del Valle. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este martes a las alumnas del programa 'Preparadas' en San José del Valle, que ya ha beneficiado a casi 350 mujeres de esta localidad gaditana al formarse en competencias y herramientas digitales.

En el curso que se está desarrollando actualmente y que ha finalizado este martes participan 14 alumnas de la localidad y se titula 'Prepara tus armas para la búsqueda de empleo: currículum y otras herramientas fundamentales', ha indicado la Junta en una nota.

Este curso tiene 40 horas de formación y en el mismo las alumnas aprenden cómo crear un currículum con Word y otras herramientas, comprenden los elementos a incluir y cómo estructurarlos, conocen el concepto de carta de presentación y de cómo crearla, el uso de los tres clientes de correo electrónico más utilizados (Gmail, Outlook y Thunderbird), aprenden sobre conceptos esenciales de seguridad informática y conocen las ventajas que brinda la administración electrónica y la identificación digital con la obtención del certificado electrónico.

Desde su implantación, el programa 'Preparadas' ha formado en San José del Valle a 330 mujeres a través de 24 convocatorias ya finalizadas y una más, que es la que ha sido objeto de esta visita.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Su objetivo es capacitar en nuevas tecnologías y entornos digitales a mujeres inscritas como demandantes de empleo, prioritariamente desempleadas, residentes en municipios andaluces de menos de 30.000 habitantes o en zonas vulnerables de ciudades mayores, con el fin de mejorar su empleabilidad y fomentar el emprendimiento.

El delegado territorial ha agradecido al Ayuntamiento su participación en el programa y ha animado a las mujeres a que soliciten la realización de más cursos en su localidad.

En el transcurso de la visita, ha subrayado "la relevancia" de esta capacitación a la hora de "acortar la brecha digital y ampliar las posibilidades individuales de empleo de las mujeres". De la misma manera, ha puesto en valor "la implicación" de las asistentes, defenfiendo que "el manejo de las tecnologías emergentes es clave para el porvenir profesional y personal".

"Estoy convencido de que este aprendizaje os será de gran ayuda para acceder al mercado laboral o para iniciar vuestro propio proyecto de negocio", ha concluido.

El programa 'Preparadas' se enmarca en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía, dotado con un presupuesto de 30,68 millones de euros, y con una meta ya alcanzada de atender a 85.000 mujeres andaluzas entre 2025 y 2026. Ese objetivo está ya alcanzado, con un total de 85.857 alumnas en los más de 7.600 cursos ya realizados o que están actualmente impartiéndose.

En la provincia de Cádiz, ya se han realizado más de 750 cursos y están en ejecución 19 más. En total, según ha detallado la Junta, han sido 34 municipios y 14 zonas vulnerables donde se han impartido estos cursos en los que han participado casi 10.200 alumnas.

Los cursos son gratuitos, todos ellos tienen una duración de 40 horas presenciales y una misma mujer puede combinarlos y conformar itinerarios formativos más completos.