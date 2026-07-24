El Centro de Salud La Línea-Levante en el Campo de Gibraltar impulsa la inclusión y la equidad de personas migrantes

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud La Línea-Levante, en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha llevado a cabo un taller de acogida dirigido a personas migrantes.

Según ha explicado la Junta en una nota, el objetivo de la actividad ha sido facilitar el acceso de los asistentes al Sistema Sanitario Público de Andalucía, mediante la información práctica sobre los derechos y deberes como usuarios, la cartera de servicios disponible y el funcionamiento de las instalaciones, además de conocer al equipo profesional del centro.

La jornada ha contado con la participación de usuarios del programa Suman-Doc de AFAVI-Centro Contigo, procedentes de Marruecos, Argelia, Honduras y Perú. La actividad ha sido conducida por el equipo de Trabajo Social y de Enfermería Familiar y Comunitaria del centro, en coordinación con la técnica de la entidad colaboradora, que presta apoyo, acompañamiento y asesoramiento en el itinerario social y administrativo de estas personas.

La Junta ha recordado que la zona de cobertura del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este cuenta con una importancia presencia de población nacida en el extranjero, principalmente de orígenes como el Reino Unido, Marruecos, Rumanía o diferentes países latinoamericanos. Esta realidad multicultural requiere una planificación sanitaria orientada a la mediación intercultural, la eliminación de barreras administrativas y el fomento de la alfabetización en salud.

Con esta iniciativa, el Área Campo de Gibraltar Este busca reafirmar su compromiso con un modelo de atención comunitaria que reconoce a la ciudadanía como un agente activo en la promoción de la salud, el bienestar y la mejora de los determinantes sociales que condicionan la salud, ha recordado la Junta.