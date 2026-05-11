La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta aprueba el PGOU de Prado del Rey (Cádiz)

Mercedes Colombo presidiendo la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz ha mantenido este lunes una de sus reuniones periódicas en la provincia gaditana, donde se ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Prado del Rey, en un encuentro de trabajo que ha congregado a representantes institucionales y al equipo técnico.

La reunión de trabajo ha contado con la participación de la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno, los delegados territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, de Economía e Industria, Inmaculada Olivero, de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, además de varios miembros de corporaciones locales de la provincia y técnicos.

Según ha indicado la Junta en una nota, los participantes de esta reunión periódica han destacado la importancia de esta aprobación definitiva para que el municipio serrano de Prado del Rey cuente con este nuevo instrumento de planeamiento urbanístico, necesario para la localidad y de cara a futuros desarrollos municipales.

En el ámbito normativo, según ha explicado la Junta, esta aprobación definitiva del PGOU de Prado del Rey incluye las modificaciones necesarias subsanadas en el documento de cumplimiento del anterior acuerdo de la Comisión sobre el Plan General, así como los informes correspondientes en las distintas materias.

Finalmente, la Junta ha recordado que este documento definitivo se ha tramitado en el marco de la LOUA y está acogido a la disposición transitoria de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).