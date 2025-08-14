La consejera de Fomento de la Junta visita la factoría EOSS del grupo Felipe Castellano en Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado la factoría EOSS del grupo Felipe Castellano en el polígono industrial El Trocadero de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.

Según ha explicado la Junta, la consejera ha conocido de primera mano el trabajo de esta empresa, que cuenta con 60 años de experiencia en el sector de la construcción y que aúna tradición e innovación.

Sobre esto último, se ha informado de los nuevos sistemas constructivos industrializados que está llevando a cabo la empresa andaluza, con la instalación de baños y balcones ya terminados en fábrica, que suponen un ahorro de tiempo y costes en la construcción de viviendas.