El Consorcio de Transportes intensifica sus rutas con los campus universitarios de Puerto Real, Jerez y Cádiz

Un autobús del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz en la capital gaditana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ente dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha iniciado la segunda fase del plan especial de transporte público con los campus de la Universidad de Cádiz, reforzando sus rutas para atender la afluencia de público a los centros universitarios en Puerto Real, Jerez y Cádiz.

En cifras, la Junta de Andalucía financiará a través del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz esta operativa especial de transporte interurbano, con un gasto estimado de 495.000 euros para este nuevo curso, según se ha detallado en una nota de la administración andaluza.

Esta operativa comenzó con una primera etapa el 22 de septiembre con el inicio de clases en la Escuela Superior de Ingeniería (ESI) en el campus de Puerto Real, intensificándose ahora con el arranque del curso en el resto de las titulaciones de los campus universitarios.

Todo ello, para fortalecer las conexiones metropolitanas en transporte público con los campus gaditano, jerezano y puertorrealeño, siendo adicionales las expediciones y refuerzos que se ponen en marcha a las habituales en las conexiones entre estos municipios.

Así, se atienden las principales relaciones metropolitanas en horas punta de entrada y salida de clase, así como otras franjas horarias en las que se detecta una insuficiencia de servicios.

En lo que respecta a esta operativa, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez, ha destacado "la importante oferta" de transporte que se ha puesto en marcha "un año más", valorando la colaboración que se mantiene entre la Consejería, el Consorcio y la UCA para atender las necesidades de transporte público metropolitano de la comunidad universitaria.

Del mismo modo, ha resaltado de forma positiva el resultado obtenido en la operativa realizada con motivo del anterior curso académico 2024/25, en la que se registraron 158.343 viajeros, lo que supone 14.650 viajeros más que el curso anterior y un aumento del 10,2% de la movilidad asociada.

Todas las conexiones han tenido un comportamiento positivo respecto al curso anterior, destacando Chiclana, con un 40,3% más, Jerez, con un aumento del 25,9%, y San Fernando, que alcanzó el 20,1% de ascenso.

Para atender las necesidades de movilidad de la comunidad universitaria, la red de transporte público que enlaza con Cádiz, Jerez y Puerto Real dispone durante todo el año de una oferta de líneas multimodales que conectan estos municipios con todo el ámbito metropolitano, incluyendo el acceso a los distintos centros universitarios.

En lo que respecta al campus de Puerto Real, la oferta de transporte se compone de 11 líneas troncales que circulan durante todo el año y nueve líneas que establece el Consorcio de modo específico como parte de su operativa especial de transporte, para atender la demanda en periodos punta con la universidad durante el periodo lectivo.

Para este curso académico, y adaptado a los horarios y calendarios de los centros de la UCA, el Consorcio de Transportes contempla atender con esta operativa especial los incrementos de demanda que se registran en hora punta en las entradas y salidas de clase con el campus de Puerto Real y de Cádiz, así como otras franjas horarias que requieren el establecimiento de nuevas expediciones y servicios durante el curso académico.

Esto se suma a las líneas que ya circulan de modo habitual durante todo el año y que permiten dotar de una oferta adecuada de transporte público a la comunidad universitaria.

En el nuevo curso académico 2025/26, se ha incrementado el número de nuevas expediciones que prestarán servicio con este campus. Está prevista la realización de hasta 191 expediciones semanales, que se suman a la oferta habitual de autobuses interurbanos que conectan con el campus de Puerto Real durante todo el año, incluyendo expediciones de refuerzo que se establecen en determinadas conexiones, todas ellas con parada en la ESI, Casem y la Facultad de Ciencias de la Educación.

En función de la evolución de la demanda respecto al año anterior, se podrían adaptar los servicios previstos o incluso aumentarlos, según fuera necesario.

La operativa que se ha puesto marcha en este mes, también mantiene los nuevos servicios que se pusieron el curso pasado para mejorar la conexión entre Chiclana y el campus de Puerto Real, al igual que las mejoras en los horarios con Jerez y El Puerto de Santa María.

Además, se ha recordado que están en vigor, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre por aplicación del Real Decreto-Ley 1/2025, bonificaciones y descuentos adicionales en las tarifas con la tarjeta de transporte, que incluye para usuarios con tarjeta joven personalizada una bonificación adicional del 50% del importe de cada recarga, permitiendo además esta tarjeta, transbordar con las líneas urbanas, servicio marítimo, Cercanías y Trambahía.

Estos descuentos cuentan con la financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la Junta de Andalucía.