Continúan las obras de emergencia en la A-381 en Los Barrios (Cádiz) para reparar daños tras borrascas

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, en una visita a las obras de emergencia de la A-384 en Los Barrios (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la delegación territorial en Cádiz, está acometiendo diferentes trabajos de emergencia en la A-381, en el tramo que afecta al municipio de Los Barrios para subsanar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al conjunto de la provincia a principios de año.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto a la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, han visitado tres de las actuaciones que se están ejecutando en los puntos kilométricos 74+345, en el margen izquierdo (en la boca norte del túnel de Valdeinfierno), en el 71+800 en el margen derecho (salida del túnel de Valdespera), y en el 81+900.

Las labores consisten en la estabilización de taludes y la ejecución de muros de escolleras, como ha indicado la Junta en una nota.

Las lluvias de enero y febrero de este año provocaron desprendimientos de las laderas, por lo que en el caso de la boca norte del túnel de Valdeinfierno ha sido necesario limpiar la calzada, ejecutar un muro de escollera y una cuneta con el objetivo de minimizar la entrada de agua.

En la misma línea, en el túnel de Valdespera se ha saneado la zona afectada y se ha ejecutado un muro relleno de material granular que permita el drenaje del agua.

En cuanto al p.k. 81+900, se ha saneado la zona y se ha ejecutado un muro también relleno de material granular para permitir el drenaje del agua.

La A-381 es la vía de conexión principal del Campo de Gibraltar con la Sierra de Cádiz y Jerez, por lo que desde la Consejería de Fomento se viene trabajando con el objetivo de restablecer la normalidad en el tráfico "lo antes posible".

En el conjunto de la provincia de Cádiz son más de 200 las actuaciones que va a acometer la Consejería de Fomento con el objetivo de subsanar los daños ocasionados por el temporal en nuestras carreteras, una veintena de ellas en el Campo de Gibraltar. El presupuesto asciende a más de 107 millones de euros.