El Distrito Bahía de Cádiz-La Janda homenajea a 86 profesionales jubilados en 2024

Eva Pajares con los jubilados del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda de 2024. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda ha celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz el acto de reconocimiento a sus 86 profesionales de todas las categorías que se jubilaron el pasado año.

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada territorial de Salud y Consumo de Cádiz, Eva Pajares, ha querido estar en este emotivo homenaje "porque se pone en valor la profesionalidad, esfuerzo y dedicación de estos trabajadores al cuidado durante tantos años de la salud de la población, y hay que agradecerlo públicamente".

También han intervenido, por el Distrito su equipo directivo: la gerente, Sira Morales; el director de Salud, Juan Pedro Guerrero; la directora de Cuidados, Begoña López de Montes y el responsable de Gestión Económica y Desarrollo Profesional, Ricardo Vidal.

Del total de los 86 profesionales jubilados hay cinco auxiliares administrativos, un administrativo, cinco celadores conductores, dos celadores, 35 enfermeros, 22 médicos de familia, tres odontoestomatólogos, dos pediatras, un trabajador social, ocho TCAE, un veterinario y un técnico titulado superior.