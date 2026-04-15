Docentes de Secundaria en Cádiz asisten a una charla divulgativa sobre eclipses en el Real Observatorio de la Armada

El teniente de Navío, Rafael Carrillo Navarro, explica los eclipses a docentes de Cádiz durante un Café con Ciencia de la Fundación Descubre - FUNDACIÓN DESCUBRE

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Docentes de diferentes institutos de la provincia de Cádiz han participado este miércoles en una charla divulgativa en el Real Observatorio de la Armada dedicada a los eclipses, en concreto al denominado "trío de eclipses", un evento astronómico extraordinario en España que podrá observarse parcialmente en Andalucía el 12 de agosto de 2026, y de forma total el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Esta actividad de divulgación científica está organizada por Fundación Descubre, perteneciente a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y ha contado con la colaboración del Real Observatorio de la Armada, en San Fernando (Cádiz).

Durante este encuentro, el teniente de Navío, Rafael Carrillo Navarro, responsable de la Sección de Astronomía-Centro de Cálculo, --el organismo encargado de la gestión integral del parque informático y de las infraestructuras de red del Instituto, asegurando la operatividad, mantenimiento y seguridad de los sistemas--, ha enseñado a los docentes varias herramientas para identificar la hora exacta donde se podrá observar el eclipse dependiendo de la ubicación donde se encuentren.

Una de ellas es el portal web timeanddate.com, en la que las personas interesadas pueden indicar su posición para saber la hora concreta en la que podrán observar el eclipse.

Durante esta charla, el investigador ha recordado que el trío de eclipses es "un hecho histórico", señalando que se estima que este tipo de eventos astronómicos se produzcan "cada 400 años aproximadamente, aunque siempre hay excepciones". Algo similar ocurrió a principios del siglo XX con los denominados "eclipses españoles", que tuvieron lugar en 1900, 1905 y 1912.

No obstante, ha explicado, "desde que hay registros solares, es la primera vez que se suceden tres eclipses en un espacio de tiempo consecutivo, en tres años seguidos".

Asimismo, este experto del Real Observatorio les ha recomendado a los docentes que además de enseñar a su alumnado qué es un eclipse, su tipología y detalles curiosos sobre este evento astronómico, les trasladen aspectos de interés y seguridad que deben tener en cuenta durante su observación.

En este sentido, ha enumerado una serie de medidas, entre las que ha destacado utilizar gafas homologadas con el certificado ISO 12312-2 con triple filtro para proteger la retina y no mirar el sol directamente sin protección bajo ningún concepto. También ha recordado que se debe mirar el sol en intervalos breves y con descansos para evitar la fatiga ocular incluso con la protección adecuada.

Por último, ha insistido en que las gafas homologadas tienen una vida útil de tres años y nunca deben ser sustituidas por gafas de sol, radiografías o cristales ahumados.

Esta acción está enmarcada en el conjunto de actividades que se celebran en Andalucía con motivo del trío de eclipses que vivirá España en los años 2026, 2027 y 2028.

La Fundación Descubre promueve la actividad 'Café con Ciencia' en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En los próximos meses, la Fundación Descubre realizará otros cafés temáticos dedicados a enfermedades crónicas, como la enfermedad de Crohn, que se suman a los ya realizados sobre ataxia, salud mental y con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, entre otras efemérides destacadas, como la Semana de la Ciencia en Andalucía, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o el Día de las Matemáticas.

Por otro lado, y con el objetivo de llevar la divulgación de la ciencia a más colectivos, se celebrarán cafés en centro de menores, con habitantes de zonas rurales, personas con algún tipo de discapacidad, mayores jubilados y asociaciones de enfermos crónicos.

En este programa de divulgación científica, organizado por la Fundación Descubre desde 2011, un científico andaluz se reúne con un grupo reducido de personas a charlar alrededor de una mesa para tomar al mismo tiempo que conversan de ciencia. Es un encuentro donde el experto desgrana su actividad científica y su trayectoria profesional, cómo es su día a día o sus aficiones, hablando con los participantes en un ambiente alejado del tradicional esquema ponente-asistente.