Donan más de 12.500 documentos sobre el movimiento ecologista y pacifista al Archivo Provincial de Cádiz

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que en 2025 está celebrando el 50 aniversario de su creación, ha incorporado a su catálogo más de 12.500 documentos pertenecientes al movimiento ecologista y pacifista de la provincia, donados por la Federación Ecologistas en Acción.

Este fondo abarca más de 40 años de la historia reciente gaditana, ya que arranca en el origen de este movimiento reivindicativo, datado a finales de la década de los 70 del siglo pasado y llega hasta el primer decenio del siglo XXI, en concreto al año 2009, ha indicado la Junta en una nota.

En total, el archivo gaditano, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha sumado a sus fondos más de 12.500 documentos, clasificados y custodiados en 126 cajas, a los que hay que sumar un importante conjunto de 115 carteles, además de diversos ejemplares de juegos educativos.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha señalado que esta documentación, "generosamente donada por la Federación Ecologistas en Acción", supone "una importante fuente de conocimiento de la historia social y política reciente constituida por el movimiento ecologista y pacifista en la provincia de Cádiz".

Asimismo, ha incidido en "la relevancia regional y estatal" de este nuevo fondo, ya que da acceso "al conocimiento de la problemática e historia medioambiental de Cádiz, insertándola tanto en el contexto andaluz como en la nacional".

Del Pozo ha recordado que este nuevo conjunto documental viene a sumarse a las actuales 140 colecciones documentales, públicas y privadas ya disponibles en este archivo gaditano para su consulta, garantizando así "el libre acceso al conocimiento e investigación de nuestro rico pasado, así como su preservación y difusión".

Entre los documentos donados se encuentran actas de asambleas, congresos y comisiones, correspondencia, dosieres de prensa, folletos, fotografías, diapositivas y colecciones de publicaciones y revistas.

En estas colecciones periodísticas la Junta ha destacado la presencia de títulos como 'El Pregonero Verde' (1988 a 2022), el boletín informativo de la Federación Ecologista-Pacifista Gaditana (1986 a 1988), la publicación informativa del colectivo ecologista-pacifista 'Araucaria' (1991-1992), así como el boletín interno editado por la confederación Ecologista Pacifista Andaluza (1990 a 1995). Todas ellas iban dirigidas originalmente tanto a los militantes de los colectivos ecologista y pacifista como al público sensibilizado con estas cuestiones.

El fondo procede de varias entidades eco-pacifistas, como la Asociación Ecologista Guadalete (El Puerto de Santa María, 1982), el Colectivo Ecologista-Pacifista Araucaria (Cádiz) o el Colectivo Ecologista Ortiga (San Fernando), grupos locales que se fusionan en 1990 en la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA), que actualmente configuran la Federación Ecologistas en Acción de Cádiz.

La documentación recoge diversos temas acerca de la problemática medioambiental de la provincia de Cádiz de las últimas décadas. Entre ellos están papeles sobre el inicio del proyecto que luego sería el Parque Natural Bahía de Cádiz, la reivindicación del uso de la bicicleta como medio de transporte, el plan de recuperación del río Guadalete, la lucha por la pérdida de las masas forestales en la Bahía o la plataforma ciudadana anti-incineradora de residuos urbanos de Miramundo.

También recoge múltiples materiales que permiten estudiar diversas reivindicaciones pacifistas, como es el caso de "las marchas de Rota", la oposición a la entrada de España en la OTAN, el posicionamiento ante el referéndum de permanencia en la organización atlántica de 1986 o los movimientos insumisión y objeción de conciencia (MOC).

Además, este fondo incluye 115 carteles editados tanto por los grupos locales, como por la Federación Ecologista-Pacifista Gaditana, Ecologistas en Acción-Cádiz, el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC) y las organizaciones pacifistas del resto de Andalucía y España. También hay objetos como chapas y pines, así como de varios juegos didácticos destinados a promover la sensibilidad por los problemas medioambientales.

El director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Santiago Saborido, ha explicado que este fondo ha ingresado a la institución "ya organizado y seleccionado merced al trabajo previo desinteresado realizado por el archivero gaditano y activista ecologista Fernando Osuna".

Saborido es el autor del estudio que acompaña la sección de los documentos de este fondo, que serán objeto en los próximos meses de septiembre y octubre de una muestra documental temporal, en este archivo ubicado de la Casa de las Cadenas de Cádiz.