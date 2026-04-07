En ejecución los trabajos para reparar el firme de un tramo del camino forestal de Majadal Alto en Algeciras (Cádiz)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, en una visita técnica a los trabajos que se están desarrollado en la zona de Majadal Alto, en Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha realizado una visita técnica a los trabajos que se están desarrollado en la zona de Majadal Alto, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), para reparar el firme de un tramo de este camino forestal.

La actuación, adjudicada mediante procedimiento de urgencia a la empresa Althenia, está incluida en uno de los lotes de obras previstas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en relación con los daños ocasionados por los episodios de borrascas registrados a comienzos de año en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público de la provincia.

En una nota, la Junta ha concretado que con estas obras se va a proceder a la escarificación del firme actual para, posteriormente, aportar zahorra y corregir los baches existentes. Para ello se va a utilizar maquinaria retroexcavadora y, a continuación, camiones para el material.

Las vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público constituyen infraestructuras "esenciales" para la movilidad rural, la actividad agroganadera, el turismo de naturaleza y la gestión del territorio, como ha asegurado la administración andaluza.