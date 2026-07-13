Empleo destinará 1,62 millones a reforzar la formación en el sector aeroespacial de la provincia de Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, junto a la delegada de la Junta, Mercedes Colombo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha anunciado la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria 2026 de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de acciones formativas con las que cubrir las necesidades detectadas en el sector aeroespacial andaluz, que en la provincia asciende a 1,62 millones de euros.

Según ha explicado en una nota, en concreto esta medida beneficia a personas trabajadoras desempleadas de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. El presupuesto asignado para el conjunto de Andalucía es de 2,12 millones de euros, asumiendo la provincia gaditana el 76% del mismo, con una asignación de 1.621.253 euros.

Asimismo, ha señalado que esta inversión permitirá desarrollar acciones formativas en Cádiz para la capacitación de más de 500 personas desempleadas. El plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades interesadas estará abierto hasta el próximo 27 de julio.

La programación integra tanto la formación en el trabajo, vinculada al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, como las ofertas de Formación Profesional de Grado C, en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional. De este modo, las personas participantes podrán acceder a una formación más especializada, conectada con las necesidades reales de las empresas y orientada a la obtención de acreditaciones oficiales.

En este sentido, la oferta de Formación Profesional contempla dos líneas de actuación, ambas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. Así, la primera, en modalidad presencial, incluye especialidades no vinculadas a certificados profesionales, mientras que la segunda de ellas, igualmente de carácter presencial, incluye ofertas de formación profesional de Grados C.

En cuanto a las posibles entidades beneficiarias, la Junta ha indicado que podrán concurrir a estas subvenciones los centros de formación privados, con y sin ánimo de lucro en función de la provincia. El porcentaje máximo de la subvención a solicitar será del 100% de la cuantía de la actividad formativa.

La Junta ha recordado que el proyecto singular aeroespacial es fruto del diálogo social, toda vez que la Consejería de Empleo suscribió el pasado 23 de julio de 2025 un protocolo general de actuación con las principales asociaciones y empresas aeroespaciales instaladas en Andalucía: Airbus Operations, Airbus Defence and Space, Aerocádiz, Aerosevilla y el clúster Aeroespacial de Andalucía. En ese documento se estableció el diseño y ejecución de este proyecto formativo singular, que responde y se adapta a las necesidades del sector productivo.

De esa forma, y en colaboración directa con las industrias aeroespaciales, la Consejería publicó la primera edición de este proyecto formativo singular, que se desarrollará en tres convocatorias (2025, 2026 y 2027) con una inversión que rondará los ocho millones de euros. El objetivo, según ha señalado la Junta, es desarrollar una oferta formativa adecuada para mejorar la empleabilidad de hasta 2.610 personas trabajadoras, así como la competitividad de esta industria, dando respuesta formativa a un sector productivo estratégico en Andalucía.