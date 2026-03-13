Empleo prevé 12.000 contratos en el arranque de año en el área de influencia del Campo de Gibraltar

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la oficina del SAE de Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo prevé alrededor de 12.000 contratos entre los meses de febrero y abril en el área de influencia del Campo de Gibraltar, lo que supondría un incremento del 26% respecto al trimestre anterior, según ha señalado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una visita a la oficina de empleo de Tarifa (Cádiz), donde ha subrayado que estas previsiones "reflejan el dinamismo del mercado laboral en el inicio del año".

Además, según ha indicado la Junta en una nota, Blanco ha añadido que este crecimiento va a estar especialmente vinculado al sector servicios, las actividades vinculadas al comercio y la hostelería, así como a determinadas ocupaciones ligadas a la construcción, la logística y las actividades operativos, como apunta la herramienta de Perfilado Estadístico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, gracias a sistemas avanzados de análisis de datos e inteligencia artificial, permite analizar la evolución del mercado de trabajo, anticipar necesidades de contratación y orientar con mayor eficacia las políticas activas de empleo.

Según las previsiones para el Área Territorial de Empleo (ATE) Campo de Gibraltar --que incluye los municipios de Jimena, La Línea, Tarifa, Algeciras, San Roque, Castellar y Los Barrios-- se espera un incremento de la contratación del 26% entre febrero y abril respecto al trimestre anterior, lo que supondría alrededor de 12.000 contratos.

Este crecimiento estará especialmente asociado a ocupaciones como camareros asalariados, vendedores de tiendas y almacenes, personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos similares y albañiles, según ha apuntado la Junta. Asimismo, ha señalado que la herramienta detecta la existencia de algunas ocupaciones en las que la demanda de empleo será, en este período, inferior a las necesidades previstas de contratación, tales como instaladores de fachadas técnicas, oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes y operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales.

Durante la visita la consejera ha recorrido las instalaciones de la oficina del SAE de Tarifa, recientemente reformada dentro del proceso de modernización de la red de oficinas del organismo autonómico, con una inversión de 434.000 euros. El proyecto ha permitido reformar y equipar un espacio de 280 metros cuadrados, que dispone de vestíbulo, sala de espera, despachos de dirección y una zona personalizada con ocho puestos de trabajo, cuatro correspondientes al SAE y cuatro al SEPE.

La nueva oficina, según ha explicado la Junta, también integrará plenamente las herramientas digitales y telemáticas que el SAE está desplegando en el marco del Modelo de Gestión Integral para facilitar los trámites administrativos, ofrecer mayor autonomía a los usuarios y permitir que los técnicos de las oficinas dediquen más tiempo a la orientación laboral y al acompañamiento en la búsqueda de empleo.

La Junta ha indicado que durante 2025 la oficina de empleo de Tarifa gestionó 3.668 citas previas, de las que casi el 55% se solicitaron por vía telemática. Además, se registraron 6.658 renovaciones de la demanda de empleo, con un uso de medios digitales cercano al 83%, y 4.955 reinscripciones, de las que casi el 86% también se realizaron de forma digital. Igualmente, desde esta oficina se gestionaron 53 ofertas de empleo, que han permitido cubrir 87 puestos de trabajo. En la actualidad, la oficina presta servicio a 1.089 demandantes de empleo anuales.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Con el objetivo de mejorar la atención y ofrecer un acompañamiento más eficaz a las personas demandantes de empleo, Blanco ha explicado que el SAE puso en marcha a finales del pasado año el Plan T-Activamos, una iniciativa dirigida a conocer con mayor profundidad las circunstancias personales y profesionales de los usuarios para adaptar los servicios a sus necesidades.

En este sentido, ha señalado que desde su puesta en marcha la oficina de empleo de Tarifa ha atendido a casi 200 personas en el marco de este programa, mientras que en el conjunto de la provincia ya se han beneficiado más de 11.000. El objetivo inicial del programa en toda Andalucía era atender a 24.000 personas durante los tres primeros meses de desarrollo --entre septiembre y diciembre de 2025--, sin embargo, a finales de febrero el SAE ya había contactado con 49.465 personas en toda la comunidad autónoma, superando ampliamente las previsiones iniciales.

Durante su visita, la consejera ha recordado el "compromiso firme" del Gobierno andaluz con el impulso del empleo en Tarifa y en el conjunto del Campo de Gibraltar, "una comarca que requiere una atención específica por sus características económicas y sociales".

Así, ha explicado que en la comarca estas políticas han supuesto más de 51,4 millones de euros, con especial atención en el Plan de Empleo del Campo de Gibraltar, diseñado específicamente para este territorio, que ha permitido incentivar más de 360 contratos para generar oportunidades, mejorar la empleabilidad y reforzar el tejido productivo de una zona estratégica para Andalucía.