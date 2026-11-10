El Festival de Cádiz estrena una obra de Marisa Manchado, compositora fallecida en el accidente de Urda

Marisa Manchado, compositora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 24 edición del Festival de Cádiz-Música Española, que se celebrará del 13 al 23 de noviembre y que organiza la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, va a rendir homenaje a la compositora Marisa Manchado, fallecida en el accidente ferroviario de Urda y que fue fundadora, impulsora y participante activa del Taller de Compositoras del certamen desde sus inicios. De la autora de la ópera 'La Regenta', el festival estrenará el 14 de noviembre 'Filia Memoriae', que será uno de los 20 estrenos absolutos que presenta esta edición, nueve de ellos dentro de la programación del Taller de Compositoras.

"El talento como compositora de Marisa Manchado estuvo a la altura de su compromiso con la creación en clave femenina", ha destacado en una nota la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo. "Ella entendió muy pronto que componer siendo mujer en España exigía también abrir espacio a las demás. Con el Taller de Compositoras tuvo una complicidad temprana. Fue una de las autoras que le dieron cuerpo y que lo acompañó", ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que "dedicarle esta edición del Taller de Compositoras es reconocer a quien sostuvo con su obra y su criterio un programa que ensancha el camino de los nuevos creadores con un legado que ya siempre permanecerá ligado al Festival de Cádiz", ha valorado Del Pozo

A principios de los años 80, cuando casi nadie hablaba de ello, Marisa Manchado impulsó un programa dedicado a las mujeres en la música en Radio Clásica. En 1998 coordinó el volumen 'Música y mujeres, género y poder', el primer libro en español sobre música y género. Ese mismo año fundó la Asociación Madrileña de Compositores y la presidió en sus primeros años.

"Hizo de la reivindicación un trabajo desde la composición, el aula y el archivo. Deja más de 150 obras, de la electroacústica a la ópera, y con 'La Regenta', Premio Nacional de Música en 2024, demostró que una escritura exigente y plenamente moderna podía devolver a Ana Ozores la voz que su época le negó", ha añadido del Pozo.

El Taller de Compositoras, que se desarrolla en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), es una de las iniciativas pioneras y más longevas de España dedicadas específicamente a la difusión, el encargo y la publicación de obras musicales creadas por mujeres. Nacido en 2005 en el seno del Festival de Música Española de Cádiz, este espacio de encuentro y experimentación fue impulsado por figuras clave de la creación como la propia Manchado o Pilar Jurado. "La compositora mantuvo una estrecha vinculación con esta iniciativa desde sus orígenes, contribuyendo a consolidar un espacio de visibilidad para las mujeres creadoras y sus obras", ha recordado la consejera.

En esta edición, el Taller adquiere una dimensión especialmente significativa con el estreno póstumo de 'Filia Memoriae', que formará parte de los nueve estrenos absolutos que ofrecerá Around the Sound Ensemble. A ellas se sumarán obras de Zuriñe F. Gerenabarrena, Rebeca Santiago, Cruz López de Rego, Sofía Martínez Ramírez, Anna Bofill Levi, Rosa Rodríguez Hernández, Pilar Jurado y María José Arenas, todas ellas con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla como trasfondo. El concierto tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, a las 18 horas, en el Teatro del Títere La Tía Norica.

A los estrenos del Taller de Compositoras se suman los estrenos de las ocho piezas impulsadas por la Cátedra Manuel de Falla. Bajo la batuta del profesor Achim Bornhöft, el Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla presentará los trabajos desarrollados la segunda parte de la 23 edición del Curso de Análisis Musical y Composición, que se celebra del 13 al 16 de noviembre en Cádiz igualmente con un marco temático vinculado al 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano. Taller Sonoro es el grupo residente del curso y acompaña al alumnado durante el proceso de lectura, ensayo y trabajo técnico.

El último de los estrenos de músicas históricas previstos en esta edición será el 21 de noviembre. Se pondrá en escena 'Concertante', de Jesús Torres, a cargo del Trío Arbós, liderado por Juan Carlos Garvayo y recientemente galardonado con el Sello Festclásica 2027. Será en el Teatro del Títere La Tía Norica y el programa incluye también el 'Concerto para clave' de Falla y se enmarca en la colaboración con el CNDM y el Ministerio de Cultura y Deporte.