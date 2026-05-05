Finaliza tras un año la formación de 15 personas en el programa de empleo de la Junta en Rota (Cádiz)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al alumnado del programa de Empleo y Formación 'Administración Sostenible Astaroth', desarrollado en Rota - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado este martes al alumnado del programa de Empleo y Formación 'Administración Sostenible Astaroth', desarrollado en el municipio de Rota con la participación de 15 personas que han recibido sus certificados profesionales tras un año de formación.

Durante la visita, la delegada ha estado acompañada por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez Román, y el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha indicado la Junta en una nota.

Este proyecto, que comenzó en mayo de 2025, ha contado con una duración de un año. Durante esta visita a Rota, el alumnado del programa ha recibido los diplomas que les permiten la obtención del certificado profesional de nivel 2 en 'Actividades de Gestión Administrativa'.

Durante los 12 meses de desarrollo del programa han alternado formación teórica y práctica laboral remunerada, completando un itinerario formativo orientado a la adquisición de competencias en el ámbito de la gestión administrativa. El trabajo efectivo se ha desarrollado en distintas áreas del Ayuntamiento de Rota.

Mercedes Colombo ha agradecido al Ayuntamiento de esta localidad la colaboración en el programa y ha saludado al alumnado y al equipo docente, a los que ha felicitado por "el aprovechamiento de esta oportunidad de formación", destacando su implicación a lo largo del programa y su "compromiso" con la mejora de su cualificación profesional y la empleabilidad.