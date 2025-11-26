Finaliza la primera fase de la obra de conducción de agua entre Guadalcacín y La Peruela en Cádiz

Archivo - Imagen de archivo del embalse del Guadalcacín - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la finalización de la primera fase de la obra de la nueva conducción de abastecimiento que conecta el embalse de Guadalcacín con el Partidor de la Peruela, en el término municipal de San José del Valle, en la provincia de Cádiz.

Este proyecto, declarado de Interés de la Comunidad Autónoma en 2020 e impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reducirá en un 10% la energía necesaria para bombear los recursos y mejorará la garantía de abastecimiento de agua potable de calidad a los 19 municipios que conforman el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, ha informado la Junta en una nota.

En concreto, se beneficiarán directamente de la nueva infraestructura hidráulica los vecinos de Algar, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.

Habitualmente residen en estas localidades alrededor de 842.000 personas, aunque la población asciende considerablemente en los meses de verano hasta rozar el millón de habitantes.

A nivel económico, la primera fase del proyecto ha conllevado una inversión de más de 8,4 millones de euros, destinados a financiar las actuaciones que era preciso ejecutar en el tramo comprendido entre el pie de la presa de Guadalcacín y la nueva chimenea de equilibrio.

Además de la instalación de la nueva estación de bombeo, se ha llevado a cabo una adaptación de las bombas preexistentes y de la toma de agua desde el canal de riego. En este último caso, se han incorporado reguladores de velocidad que permiten un funcionamiento óptimo con rendimiento máximo independientemente del nivel en que se encuentre el embalse.

Una vez finalizado este primer desglosado, el Gobierno andaluz ha iniciado los trámites para la publicación de la licitación de la segunda fase de la obra para completar la actuación.

La segunda fase permitirá ejecutar las actuaciones necesarias en el tramo comprendido entre la nueva chimenea de equilibrio y el Partidor de La Peruela.

EMBALSES ANDALUCES AL 45% DE SU CAPACIDAD

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los recursos hídricos embalsados actualmente en Andalucía, de tal forma que los embalses andaluces cuentan con 5.462 hm3 de agua, que representan el 45,72% de su capacidad de almacenamiento, fijada en 11.946 hm3.

Este volumen supone un incremento de 12 hm3 respecto a la semana anterior, un 0,10% más, y contar con 1.350 hm3 más que en la misma fecha de 2024. Respecto a la media de la década, el dato actual refleja un incremento de 899 hm3.

Atendiendo a las distintas cuencas hidrográficas de Andalucía, en la del Guadalquivir se observa una disminución de un hm3 en siete días, hasta los 3.586 hm3, que suponen el 44,62% de su capacidad. En comparación con la misma semana de 2024, la demarcación cuenta ahora con 771 hm3 más, y respecto al promedio de los últimos diez años, el registro muestra un incremento de 690 hm3.

En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no se han registrado cambios en el agua embalsada y continúa al 44,14% de su capacidad total de almacenamiento al contar con 505 hm3. Comparando estos recursos con el mismo momento de 2024, actualmente hay 157 hm3 más de agua. Respecto a la media de la década, la demarcación acumula 56 hm3 más.

En el caso de Guadalete-Barbate, se ha producido un incremento de 3 hm3, un 0,18% más en una semana, alcanzando los 696 hm3, es decir, el 42,16% de su capacidad total. Este dato supera el registro de la misma semana del año pasado en 226 hm3 y representa con contar con 43 hm3 más que el promedio de la última década.

Por último, la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 60,54% de su capacidad total de almacenamiento con 675 hm3 con un crecimiento de 10 hm3, un 0,9% más en una semana. Este volumen de agua embalsada supone contar con 196 hm3 más que en la misma semana de 2024 y con 110 hm3 más que la media de los últimos ocho años.