El Hospital de Algeciras incorpora una técnica mínimamente invasiva para los cálculos renales

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras ha incorporado la técnica de nefrolitotomía percutánea, un procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de litiasis renal compleja, es decir, para los cálculos renales.

Los encargados de ello son los profesionales de los Servicios de Urología de los hospitales de Algeciras y de Jerez de la Frontera, que trabajan de forma coordinada como unidad intercentros, atendiendo entre ambos a más de 700.000 habitantes de la provincia de Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

Para la puesta en marcha de esta técnica, en el centro algecireño, se ha incorporado equipamiento necesario y se ha realizado formación especializada al personal de enfermería. Así, un profesional de este servicio, Jesús Pelayo, ha sido instruido en el Hospital de Jerez por las profesionales Vanesa Quintero, Ana Moreno y Jennifer González.

Una vez completado el proceso formativo y dotado el hospital con la tecnología requerida, se ha comenzado a aplicar esta técnica de forma rutinaria, permitiendo tratar a los pacientes in situ sin necesidad de trasladarse a Jerez.

La unidad intercentros, dirigida por el especialista Álvaro Juárez, está comprometida con una estrategia basada en la cirugía mínimamente invasiva y la uro-oncología. De hecho, se trata de uno de los pocos servicios de urología del país que ha publicado en revistas de impacto internacional como el New England Journal of Medicine y The Lancet Oncology, y mantiene actualmente varias líneas activas de investigación y ensayos clínicos.

Este modelo de trabajo colaborativo entre centros, que permite compartir profesionales, conocimientos y procedimientos, ha sido posible gracias al respaldo de las gerencias de ambos hospitales, cuyo compromiso con la innovación y la equidad en el acceso a tratamientos de última generación ha resultado clave, según la Junta.

Así, esta fórmula permite una atención más ágil, especializada y cercana, en beneficio directo de los pacientes de toda la provincia.