El Hospital de Cádiz organiza una marcha y un desayuno por el Día Mundial del Cáncer de Colon

Archivo - Cádiz.- Los hospitales de Cádiz y Puerto Real organizan el XIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha organizado una marcha y un desayuno saludable para el viernes 20 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colon, todo ello a través de su Servicio de Oncología Médica, y el Grupo de Estudios de Oncología Digestiva de Andalucía (Geoda).

La iniciativa pretende llamar la atención a la población para participar activamente en el cribado de cáncer de colon cuando corresponda y adoptar un estilo de vida activo, recordando que la prevención y la detección precoz salvan vidas, ha indicado la Junta en una nota.

La III Marcha y Desayuno Saludable por el Día Mundial contra el Cáncer de Colon tendrá lugar en Cádiz el próximo viernes a las 11,00 horas. El punto de salida será en el Módulo Central de la Playa Victoria, desde donde se recorrerán 1,5 kilómetros hasta la Residencia Militar de Cortadura y vuelta. La actividad se iniciará con un estiramiento conjunto y tras los tres kilómetros de recorrido habrá un desayuno saludable.

La especialista en Oncología del hospital gaditano, Patricia Ramírez, ha destacado la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y los hábitos de vida saludables para reducir el impacto de una enfermedad que "continúa siendo un importante problema de salud pública".

Además del ejercicio y el cribado, mantener una alimentación equilibrada, evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol son "medidas fundamentales" para disminuir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad. Según ha explicado, en 2025 se diagnosticaron en España alrededor de 44.500 nuevos casos de cáncer colorrectal, lo que lo convierte en el tumor más diagnosticado en el conjunto de la población.

Se estima que el número total de nuevos diagnósticos de cáncer en el país superará los 296.000 casos anuales, reflejando una tendencia creciente asociada al envejecimiento poblacional y a factores modificables del estilo de vida. La evidencia científica demuestra, como se ha apuntado, que hasta un 40-50% de los casos de cáncer de colon podrían prevenirse mediante la adopción de hábitos saludables y la participación en los programas de cribado poblacional.

El cribado del cáncer de colon, basado principalmente en el test de sangre oculta en heces (TSOH), y en caso positivo, la realización de colonoscopia, ha demostrado reducir "de forma significativa" la mortalidad, al permitir detectar lesiones precancerosas o tumores en fases iniciales, "cuando el tratamiento es más eficaz y menos agresivo", según ha expuesto Ramírez.

En España, se estima que una adecuada participación en los programas de cribado podría salvar alrededor de 3.600 vidas cada año. Junto al cribado, la oncóloga ha puesto el acento en el ejercicio físico regular, que se consolida como uno de los factores protectores con mayor respaldo científico.

La actividad física, ha abundado, "reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon, y en personas diagnosticadas mejora la tolerancia a los tratamientos, disminuye los efectos secundarios y contribuye a una mayor supervivencia y mejor calidad de vida".

Las recomendaciones actuales aconsejan acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, adaptada a la situación clínica y capacidades de cada persona, y evitar el sedentarismo prolongado.