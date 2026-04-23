Hospital de Jerez (Cádiz) facilita espacios más íntimos y confortables para menores ingresados con procesos oncológicos

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, visita una de las habitaciones del área de Pedriatría del Hospital de Jerez de la Frontera, habilitado para acoger a menores ingresados durante sus procesos oncológicos - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha desarrollado actuaciones que han permitido la adecuación de cuatro habitaciones de hospitalización pediátrica destinadas a menores con procesos oncológicos, concebidas como espacios más íntimos, confortables y adaptados a las necesidades tanto de los pacientes como de sus familias.

Estas actuaciones se han puesto en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud, a través del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, y la entidad Rotary Club Jerez Internacional para la humanización del área de hospitalización de Pediatría, ha indicado la Junta en una nota.

Estas estancias, de carácter individual, cuentan con espacio para acompañantes y aseos adaptados, incorporando además mobiliario y elementos que contribuyen a generar un entorno más cálido y humanizado.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha respaldado con su presencia esta iniciativa, acompañada del equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria y representantes de Rotary Club Jerez Internacional. Allí, ha puesto en valor el avance de este proyecto solidario, que permitirá transformar progresivamente los espacios destinados a menores con procesos oncológicos y sus familias.

Pajares ha agradecido expresamente la implicación de Rotary Club y de todas las personas y entidades que han contribuido a hacer realidad esta iniciativa.

Durante el acto, el presidente de Rotary Club Jerez Internacional, Alfredo García, ha destacado el carácter solidario de esta iniciativa, subrayando que se trata de un proyecto "hecho con el corazón", fruto del compromiso de los socios del club y de la colaboración de "numerosos donantes, profesionales y empresas", que han contribuido para hacerlo posible.

Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las personas que han participado en su desarrollo, desde el equipo técnico y de diseño hasta quienes han aportado recursos para su ejecución.

Por su parte, desde el Servicio de Pediatría, representado por su responsable David Gómez-Pastrana, se ha valorado positivamente el desarrollo de las obras, destacando "la coordinación constante" entre los profesionales sanitarios y el equipo técnico para adaptar los espacios a las necesidades reales de los pacientes y sus familias.

Esta colaboración ha permitido definir aspectos como la accesibilidad, la funcionalidad de las habitaciones o la comodidad de los acompañantes, garantizando además el normal funcionamiento de la planta durante la ejecución de los trabajos.

El proyecto contempla la creación de nuevos espacios orientados a mejorar la estancia hospitalaria de estos menores y sus familias, incluyendo áreas de descanso y apoyo, en línea con un modelo de atención centrado en el niño y su entorno, así como estancias destinadas a situaciones especialmente delicadas.

Rotary Club Jerez Internacional financia íntegramente esta iniciativa, cuya ejecución se desarrollará de manera progresiva en distintas fases, sin coste para el sistema sanitario público. Por su parte, el Área de Gestión Sanitaria garantiza la adecuación técnica de las actuaciones y asumirá el mantenimiento de las instalaciones una vez finalizadas.