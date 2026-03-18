El Hospital de Jerez visibiliza la hemofilia a través de la exposición 'Momentos de Acero'

Eva Pajares en la exposición 'Momentos de Acero' en el Hospital de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Eva Pajares, ha visitado en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), la exposición 'Momentos de Acero', del artista José Luis Biedma y organizada por la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo), que visibiliza a hemofilia a través del arte.

En una nota, ha indicado que el objetivo de esta muestra, que permanecerá todo el día en el hall del edificio de Radioterapia del centro, es acercar la realidad de quienes conviven con esta patología a la ciudadanía, concretamente, en un entorno sanitario como el hospital jerezano, donde estos pacientes reciben atención.

Pajares ha estado acompañada por el concejal delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Pablo Sampalo, así como por el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra.

La Junta ha recordado que la hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta a la coagulación de la sangre, lo que puede provocar hemorragias internas y externas graves en los pacientes que la padecen. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Dentro de los trastornos poco frecuentes de la coagulación, las hemofilias A y B son los más conocidos y graves y afectan a uno entre 10.000 y a una entre 50.000 personas en la población, respectivamente.

La exposición reúne entre ocho y 12 esculturas realizadas en acero, acompañadas de paneles informativos y códigos QR con información adicional sobre el artista y la enfermedad. Las obras de Biedma capturan momentos cotidianos cargados de emoción y humanidad, utilizando el acero como metáfora de la fortaleza y la resiliencia necesarias para afrontar una enfermedad crónica como la hemofilia.

La delegada territorial ha agradecido al Área y a la Asociación Andaluza de Hemofilia la puesta en marcha de esta acción, así como "su implicación para acercar la realidad de las personas con hemofilia a la sociedad", al tiempo que ha destacado "el valor de incorporar propuestas culturales y artísticas en los centros sanitarios como elemento de bienestar y reflexión para quienes transitan por ellos".