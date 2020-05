El Hospital de La Línea (Cádiz) retoma la actividad programada en sus quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha retomado en las dos últimas semanas su actividad programada en sus quirófanos, consultas externas, pruebas diagnósticas y tratamientos de fisioterapia. La decisión se ha tomado tras pasar la fase más aguda de la pandemia por covid-19, y contempla protocolos y medidas de seguridad tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes.

Así, y gracias a esta vuelta a la actividad no urgente, los profesionales del centro sanitario han atendido en las dos últimas semanas a 2.370 pacientes en consultas --1.044 de primeras citas y 1.326 revisiones--, y han realizado 62 intervenciones quirúrgicas, según ha detallado la Junta en una nota.

Estas cifras representan, en el caso de las primeras consultas, el 61 por ciento de la actividad que se realizaba antes de la pandemia; en el de revisiones, el 64 por ciento; y en intervenciones, el 65%, una tendencia que se espera poder aumentar en las próximas semanas.

Como parte de los protocolos establecidos por el Hospital en este periodo, desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía se llama por teléfono a todos los pacientes que son citados para explicarles las medidas a tomar.

Entre ellas, se solicita acudir con un máximo de un acompañante o en solitario si es posible; ser puntual en la cita; llevar mascarilla en todo momento (en caso de que no lleven, se les facilita una antes de entrar en consulta); mantener la distancia social de seguridad y permanecer el menor tiempo posible en el centro sanitario. Además, se han diseñado circuitos de entrada y salida al centro diferenciados para pacientes.

En Consultas Externas, se han distanciado las citas, de forma que no coincidan pacientes en el mismo tramo horario en la misma sala de espera. Para ello, las diferentes especialidades dividen sus consultas en dos partes, una para ofrecer asistencia presencial, y otra para teleasistencia (recogida de resultados de pruebas diagnósticas y revisiones que no necesitan de realizarse 'in situ'). Aproximadamente, el 95% las revisiones se realizan por teleconsulta.

En Rehabilitación, se han retomado también las sesiones individuales de tratamientos de fisioterapia, que se desarrollan en dependencias separadas para que no haya interacción de pacientes en un mismo habitáculo.

En cuanto a actividad quirúrgica, todas las especialidades (Cirugía, Traumatología, Dermatología, Ginecología, Urología, Otorrinolaringología y Oftalmología) han vuelto a disponer de quirófanos de forma programada. Se suman así a las urgentes y a las intervenciones oncológicas, que sí se venían realizando en el anterior periodo del Estado de Alarma.

En ese sentido, desde que se activó el Estado de Alarma hasta el pasado viernes 15 de mayo, se han realizado en el centro 82 intervenciones entre urgentes y oncológicas.

Respecto a las pruebas diagnósticas, también se están retomando poco a poco los TAC, resonancias magnéticas, radiografías y ortopantomografías, si bien es cierto que todo aquello que ha sido urgente y preferente se ha estado realizando en las semanas anteriores.

Asimismo, se están citando pacientes de forma programada para endoscopias, que en estado de alarma se habían hecho sólo de forma urgente y a pacientes ya ingresados, así como el cribado del cáncer colorrectal.

Por su parte, en la Unidad de Cuidados Intensivos se mantienen dos circuitos diferenciados, como hasta ahora, uno para pacientes covid y otros para pacientes no covid. También en Urgencias, se continúa con un circuito específico para paciente con patología respiratoria.

Precisamente, y para pacientes que hayan superado el coronavirus, el Servicio de Medicina Interna del centro hospitalario linense va a habilitar también una consulta específica para el control y seguimiento de estas personas, un total de 53 pacientes del área de influencia del centro, es decir, las zonas básicas de La Línea, Castellar, Jimena, San Roque y San Martín del Tesorillo.