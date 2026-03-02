El Hospital Puerta del Mar en Cádiz celebra una década de implantación del tratamiento avanzado del ictus

Acto de reconocimiento a los profesionales que tratan los ictus en el Puerta del Mar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra este año una década contando con el tratamiento avanzado del ictus, "un hito que marcó un antes y un después en la atención a la enfermedad cerebrovascular en la provincia", según ha asegurado la Junta.

En este sentido, ha añadido, en una nota, que la puesta en marcha de guardias de Neurología con presencia física las 24 horas del día, los siete días de la semana, junto con la disponibilidad continuada de Radiología Intervencionista localizada, consolidó un modelo asistencial que actualmente es referencia para más de un millón de habitantes, incluyendo la provincia de Cádiz y la ciudad autónoma de Ceuta.

Con este motivo, el centro ha acogido este lunes un acto de reconocimiento expreso al compromiso de todos los profesionales implicados: neurólogos, radiólogos intervencionistas, anestesiólogos, intensivistas, médicos de Urgencias, internistas, pediatras y especialistas en Rehabilitación.

De manera especial, el agradecimiento se dirige al personal de Enfermería de la Unidad de Ictus y de Neurología, así como al de las distintas unidades colaboradoras, al personal auxiliar y a los celadores, "cuya labor es indispensable en la movilización y atención diaria de los pacientes;" y al personal administrativo, "que facilita la coordinación y gestión de un proceso asistencial complejo y urgente", ha explicado Raúl Espinosa, neurólogo del Puerta del Mar y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN).

Asimismo, Espinosa ha aseverado que este aniversario "constituye también un reconocimiento a los pacientes y a sus familias, que afrontan el ictus con fortaleza y confianza en el sistema sanitario". A su juicio, "su experiencia y su recuperación dan sentido a una década de esfuerzo colectivo orientado a ofrecer una atención rápida, especializada y de calidad, con el objetivo último de reducir la discapacidad y mejorar la vida de quienes sufren esta enfermedad".

La Junta ha señalado que durante esta década la Unidad de Ictus ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en actividad como en complejidad asistencial. En los últimos años, los ingresos han pasado de 434 en 2022 a 508 en 2024, manteniéndose una elevada actividad en 2025. La mayoría de los pacientes ingresados presenta infarto cerebral, seguido de hemorragias intracerebrales no traumáticas y otros procesos cerebrovasculares.

En este sentido, la Junta ha indicado que estos datos reflejan no solo el volumen asistencial, sino también la capacidad de la unidad para atender patología grave y tiempo-dependiente con criterios de alta especialización.

Asimismo, ha señalado que especial relevancia ha adquirido el desarrollo de la trombectomía mecánica. Desde 2016 se han realizado 1.418 procedimientos endovasculares, pasando de 30 intervenciones el primer año a 233 en el último ejercicio, con cuatro años consecutivos superando los 200 procedimientos anuales. Más del 90% de estas intervenciones se realizan bajo anestesia general, lo que subraya el papel esencial del Servicio de Anestesiología, ha apuntado.