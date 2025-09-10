El Hospital de Puerto Real (Cádiz) pone en servicio su nueva planta de hospitalización de Salud Mental

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una visita a la reformada planta de hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha visitado este miércoles el Hospital Universitario de Puerto Real, donde ha comprobado los trabajos realizados en la reformada planta de hospitalización de Salud Mental, ya en servicio.

Pajares ha estado acompañada por la gerente del centro, María José Cano, y por su equipo directivo, así como por el director y el supervisor de la Unidad de Salud Mental del hospital puertorrealeño, Eulalio Valmisa y Santiago Marra, respectivamente, ha detallado la Junta en una nota.

Las actuaciones han consistido en la renovación de las habitaciones de los pacientes, con sustitución de puertas, mejoras en paredes y techos, pintura, suelos y colocación de ventanas de seguridad y baños adaptados. Asimismo, se han instalado pasamanos y reformado la instalación eléctrica general con colocación de nuevas luminarias, techos desmontables, así como luces de emergencia.

Durante las obras, se han remodelado las zonas de trabajo de los profesionales, así como las de lavandería y limpieza, y se ha renovado el sistema de vigilancia de las habitaciones y los pasillos.

Esta actuación está en línea con la Estrategia de Humanización del sistema sanitario público de Andalucía, ya que las instalaciones son "más cómodas, modernas y seguras", estando además pensadas para una estancia "más humanizada", lo que supone "un salto cualitativo en la atención a los pacientes de Salud Mental", como ha aseverado Pajares, destacando "la apuesta de la Junta" por esta materia.

En este sentido, ha recordado que esta misma semana, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha inaugurado la nueva Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, un recurso que permitirá a los jóvenes del Campo de Gibraltar con patologías graves ser tratados cerca de sus familias, evitando así los traslados a otras provincias.

La delegada ha agradecido a la gerente del hospital puertorrealeño y a su equipo "el ejemplar proceso" de esta reforma, iniciada el pasado febrero con trabajos ejecutados por fases y con acotación de la planta, lo cual, en la medida de lo posible, ha minimizado el impacto sobre la actividad asistencial.

Además, la Unidad de Salud Mental del centro estableció un plan que contemplaba cualquier contingencia que pudiera afectar a la atención a estos pacientes.

Pajares también ha resaltado el "impulso" que en materia de infraestructuras se está propiciando en el centro, con la reformada Unidad de Pediatría desde principios de año o la puesta en servicio el pasado junio de la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos.

Todo ello, ha dicho, "reafirma el compromiso del Hospital de Puerto Real con una atención sanitaria más humana, cercana y centrada en las personas".

DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La delegada territorial de Salud y Consumo se ha referido también al Plan de Salud Mental de Andalucía, que "acentúa la mirada y atención a personas mayores en situación de aislamiento social" en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

Alineada con la International Association for Suicide Prevention (IASP) y su lema 'Cambiando la narrativa sobre el suicidio', la Consejería de Salud y Consumo considera que es "prioritario" sensibilizar y transformar cómo percibimos "este complejo problema", lo cual implica abogar por políticas multisectoriales que prioricen la salud mental y el bienestar emocional, aumenten el acceso a la atención y brinden apoyo a quienes lo necesitan.

Desde Andalucía, se ha indicado, se trabaja con esa mirada a través del Programa de Prevención de la Conducta Suicida 2023-2026 y en una línea de trabajo específica en el próximo Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía de la Consejería de Salud y Consumo, que actualmente se encuentra en información pública tras su publicación en el BOJA.